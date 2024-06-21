https://crimea.ria.ru/20240621/vsu-atakovali-edinstvennuyu-podstantsiyu-energodara-v-zaporozhskoy-oblasti-1138285646.html
ВСУ атаковали единственную подстанцию Энергодара в Запорожской области
ВСУ атаковали единственную подстанцию Энергодара в Запорожской области - РИА Новости Крым, 21.06.2024
ВСУ атаковали единственную подстанцию Энергодара в Запорожской области
Частично повреждена единственная подстанция, которая питала электричеством город Энергодар в Запорожской области после разрушения ВСУ подстанции "Луч" 19 июня... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T22:03
2024-06-21T22:03
2024-06-21T22:09
энергодар
новости
происшествия
запорожская область
эдуард сеновоз
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Частично повреждена единственная подстанция, которая питала электричеством город Энергодар в Запорожской области после разрушения ВСУ подстанции "Луч" 19 июня. Об этом сообщает глава города Энергодар Эдуард Сеновоз.По словам главы города, никто не пострадал. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела.Читайте также на РИА Новости Крым:Подорваны столпы ядерной защиты: ситуация на ЗАЭС нестабильна - ГроссиНа Запорожской АЭС отключена питающая станцию ЛЭПЦентр Энергодара попал под артобстрел ВСУ – ранены люди
энергодар
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РИА Новости Крым
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энергодар, новости, происшествия, запорожская область, эдуард сеновоз, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ атаковали единственную подстанцию Энергодара в Запорожской области
Единственная подстанция Энергодара в Запорожской области повреждена в результате атаки ВСУ
22:03 21.06.2024 (обновлено: 22:09 21.06.2024)