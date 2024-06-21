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Главное за день: 21 июня

Главное за день: 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Главное за день: 21 июня

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к обсуждению вопросов безопасности с НАТО и Европой. Представитель Совета нацбезопасности США сообщает об... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T22:43

2024-06-21T22:43

2024-06-21T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к обсуждению вопросов безопасности с НАТО и Европой. Представитель Совета нацбезопасности США сообщает об открытости страны к диалогу с Россией по вопросам ядерных рисков. В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск. Вертолет потерпел крушение в Амурской области. Пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Готовность России к обсуждению вопросом безопасности с НАТОПрезидент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений заявил, что Россия готова к обсуждению неделимой безопасности Евразии в том числе с Европой и НАТО. При этом он подчеркнул, что переговоры с Западом возможны и будут тогда, когда они к этому будут готовы.Диалог США и России по ядерным рискамСША открыты для диалога с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США. При этом, по его словам, Вашингтон никогда не связывал эти обсуждения с конфликтом на Украине. Также Белый дом готов обсуждать с Москвой формат соглашения, которое придет на смену двустороннему Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Проверка готовности войск в БелоруссииВнезапная проверка готовности воинских частей к выполнению задач по предназначению началась в Белоруссии. Привлечены ракетные войска, артиллерия, ВВС и ПВО. На первом этапе военным будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. Далее воинские подразделения выполнят учебно-боевые задачи на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях.Крушение вертолета в Амурской областиВ Амурской области разбился вертолет Robinson R-66. Помимо пилота, на борту находились трое пассажиров. Возбуждено уголовное дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц.Ликвидация пожара на нефтебазе в Азове после атаки ВСУПожар на нефтебазе в Азове, которая три дня назад была атакована украинским беспилотником, ликвидирован. В результате удара 18 июня загорелись резервуары с нефтепродуктами. Локализовать огонь удалось спустя сутки. 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.

https://crimea.ria.ru/20240621/kabmin-rf-odobril-proekt-soglasheniya-s-indiey-o-napravlenii-voennykh-1138286111.html

https://crimea.ria.ru/20240621/yadernaya-triada-v-rossii-budet-razvivatsya--putin-1138276317.html

https://crimea.ria.ru/20240621/vs-rf-sumeyut-obespechit-gosudarstvennyy-suverenitet--belousov-1138277042.html

https://crimea.ria.ru/20240621/vsu-atakovali-mnogokvartirnyy-dom-v-lnr-est-postradavshie-1138285335.html

https://crimea.ria.ru/20240621/vsu-atakovali-edinstvennuyu-podstantsiyu-energodara-v-zaporozhskoy-oblasti-1138285646.html

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амурская область

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, владимир путин (политик), нато, ядерное оружие, белоруссия, крушение вертолета, амурская область, ростовская область, пожар