Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240621/glavnoe-za-den-21-iyunya-1138281545.html
Главное за день: 21 июня
Главное за день: 21 июня - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Главное за день: 21 июня
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к обсуждению вопросов безопасности с НАТО и Европой. Представитель Совета нацбезопасности США сообщает об... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T22:43
2024-06-21T22:39
главное за день
новости
владимир путин (политик)
нато
ядерное оружие
белоруссия
крушение вертолета
амурская область
ростовская область
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189651_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e078cc103fbf57f5a11afd7b648ca0fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к обсуждению вопросов безопасности с НАТО и Европой. Представитель Совета нацбезопасности США сообщает об открытости страны к диалогу с Россией по вопросам ядерных рисков. В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск. Вертолет потерпел крушение в Амурской области. Пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Готовность России к обсуждению вопросом безопасности с НАТОПрезидент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений заявил, что Россия готова к обсуждению неделимой безопасности Евразии в том числе с Европой и НАТО. При этом он подчеркнул, что переговоры с Западом возможны и будут тогда, когда они к этому будут готовы.Диалог США и России по ядерным рискамСША открыты для диалога с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США. При этом, по его словам, Вашингтон никогда не связывал эти обсуждения с конфликтом на Украине. Также Белый дом готов обсуждать с Москвой формат соглашения, которое придет на смену двустороннему Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Проверка готовности войск в БелоруссииВнезапная проверка готовности воинских частей к выполнению задач по предназначению началась в Белоруссии. Привлечены ракетные войска, артиллерия, ВВС и ПВО. На первом этапе военным будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. Далее воинские подразделения выполнят учебно-боевые задачи на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях.Крушение вертолета в Амурской областиВ Амурской области разбился вертолет Robinson R-66. Помимо пилота, на борту находились трое пассажиров. Возбуждено уголовное дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц.Ликвидация пожара на нефтебазе в Азове после атаки ВСУПожар на нефтебазе в Азове, которая три дня назад была атакована украинским беспилотником, ликвидирован. В результате удара 18 июня загорелись резервуары с нефтепродуктами. Локализовать огонь удалось спустя сутки. 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.
https://crimea.ria.ru/20240621/kabmin-rf-odobril-proekt-soglasheniya-s-indiey-o-napravlenii-voennykh-1138286111.html
https://crimea.ria.ru/20240621/yadernaya-triada-v-rossii-budet-razvivatsya--putin-1138276317.html
https://crimea.ria.ru/20240621/vs-rf-sumeyut-obespechit-gosudarstvennyy-suverenitet--belousov-1138277042.html
https://crimea.ria.ru/20240621/vsu-atakovali-mnogokvartirnyy-dom-v-lnr-est-postradavshie-1138285335.html
https://crimea.ria.ru/20240621/vsu-atakovali-edinstvennuyu-podstantsiyu-energodara-v-zaporozhskoy-oblasti-1138285646.html
белоруссия
амурская область
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189651_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a1119ccb03a464cc062f64b58541f486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, владимир путин (политик), нато, ядерное оружие, белоруссия, крушение вертолета, амурская область, ростовская область, пожар
Главное за день: 21 июня

Главные события и заявления пятницы, 21 июня

22:43 21.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к обсуждению вопросов безопасности с НАТО и Европой. Представитель Совета нацбезопасности США сообщает об открытости страны к диалогу с Россией по вопросам ядерных рисков. В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск. Вертолет потерпел крушение в Амурской области. Пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Готовность России к обсуждению вопросом безопасности с НАТО

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений заявил, что Россия готова к обсуждению неделимой безопасности Евразии в том числе с Европой и НАТО. При этом он подчеркнул, что переговоры с Западом возможны и будут тогда, когда они к этому будут готовы.
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Вчера, 22:30
Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных

Диалог США и России по ядерным рискам

США открыты для диалога с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США. При этом, по его словам, Вашингтон никогда не связывал эти обсуждения с конфликтом на Украине. Также Белый дом готов обсуждать с Москвой формат соглашения, которое придет на смену двустороннему Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
Вчера, 16:10
Ядерная триада в России будет развиваться – Путин

Проверка готовности войск в Белоруссии

Внезапная проверка готовности воинских частей к выполнению задач по предназначению началась в Белоруссии. Привлечены ракетные войска, артиллерия, ВВС и ПВО. На первом этапе военным будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. Далее воинские подразделения выполнят учебно-боевые задачи на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях.
Министр обороны РФ А. Белоусов
Вчера, 16:28
ВС РФ сумеют обеспечить государственный суверенитет – Белоусов

Крушение вертолета в Амурской области

В Амурской области разбился вертолет Robinson R-66. Помимо пилота, на борту находились трое пассажиров. Возбуждено уголовное дело о нарушениях при эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц.
Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Вчера, 20:32
ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшие

Ликвидация пожара на нефтебазе в Азове после атаки ВСУ

Пожар на нефтебазе в Азове, которая три дня назад была атакована украинским беспилотником, ликвидирован. В результате удара 18 июня загорелись резервуары с нефтепродуктами. Локализовать огонь удалось спустя сутки. 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара.
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Вчера, 22:03
ВСУ атаковали единственную подстанцию Энергодара в Запорожской области
 
Главное за деньНовостиВладимир Путин (политик)НАТОЯдерное оружиеБелоруссияКрушение вертолетаАмурская областьРостовская областьПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
22:43Главное за день: 21 июня
22:30Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных
22:03ВСУ атаковали единственную подстанцию Энергодара в Запорожской области
21:57Главные новости Крыма: 21 июня
21:32Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольник
21:13Брать или не брать – зачем нужен курортный сбор в Крыму
20:53Что посмотреть в Керчи – инфографика
20:32ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшие
20:08В Севастополе снова слышна стрельба
19:51"Газель" столкнулась с КАМАЗом – пострадал 9-летний ребенок
19:31Переговоры на базе Минска и Стамбула – зачем это нужно России
19:10Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные
18:41Жители Керчи жалуются на обилие водорослей на пляже
18:10В Крыму начали собирать самые вкусные персики в России
17:47Прокуратура проверит нарушение прав жильцов МКД Керчи и Севастополя
17:31Туристке понадобилась помощь спасателей в Судакской крепости
17:11Нужно ли Крыму вводить туристический сбор – мнение эксперта
16:43Ураган "Эдгар" в Москве и шторм на Кубани – дойдет ли непогода до Крыма
Лента новостейМолния