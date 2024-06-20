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Пять районов Крыма остались без воды

Пять районов Крыма остались без воды - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Пять районов Крыма остались без воды

Жители пяти районов Крыма временно остались без водоснабжения в четверг. Об этом сообщает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T10:29

2024-06-20T10:29

2024-06-20T10:29

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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Жители пяти районов Крыма временно остались без водоснабжения в четверг. Об этом сообщает "Вода Крыма".В Симферополе до 13.00 без воды остались жители мкрн "Солнечная Долина" (ул. Стаценко, ул. Заклюки, ул. Войтенко, ул. Луцкого, ул. Федоренко) и села Строгоновка (ул. Астраханская, ул. Озенбаш, пер. Озенбаш, ул. Нурлу, ул. Коккоз, ул. Курман, ул. Кезлев, ул. Коктебель, ул. Кореиз, ул. Керменчик, ул. Джами, ул. Крым Герай (частично), ул. Хаджи - Герай (частично), пер. Тынч, ул. Кызылташ, ул. Мисхор, а также прилегающие улицы и переулки).В Алуште водоснабжение ограничено до 14.00 на ул. ул. 60 лет СССР, ул. Юбилейная (частично). При этом в Алуштинском филиале "Воды Крыма" уточняют, что будет осуществляться подвоз воды.В Бахчисарае без воды до 15.00 остались ул. Ялтинская, ул. Пирогова, ул. Таврическая, ул. Миндальная, ул. Строительная, ул. Яновского, ул. Селимова.Белогорский филиал "Воды Крыма" сообщает, что до 14.00 подачу воды приостановят в поселке Советский на ул. Степная.Феодосийский филиал предупреждает об ограничении водоснабжения до полудня в селе Токарево по улицам Львовская, Крымская, Степная.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь селЧто с водой в Крыму по итогам мая"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия

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