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Суды в Севастополе приняли в 6 раз больше решений о выдворении мигрантов

Суды в Севастополе приняли в 6 раз больше решений о выдворении мигрантов - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Суды в Севастополе приняли в 6 раз больше решений о выдворении мигрантов

В Севастополе в 2024 году отмечается увеличение миграционного потока, а также граждан, привлеченных к ответственности за нарушения миграционного... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T21:31

2024-06-19T21:31

2024-06-19T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в 2024 году отмечается увеличение миграционного потока, а также граждан, привлеченных к ответственности за нарушения миграционного законодательства. Об этом в ходе Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Севастополя сообщил и.о. прокурора города Дмитрий Теллин.По данным заместителя прокурора Евгения Кадамова, озвученным в ходе совещания, с начала 2024 года в Севастополе выдано почти 2000 разрешительных документов."В том числе 137 видов на жительство, 18 разрешений на работу, почти 1700 патентов. Миграционные потоки сформированы гражданами Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Украины и Азербайджана", – сказал Кадамов.Сотрудниками полиции в текущем году составлено свыше 1 100 протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушения миграционного законодательства, более тысячи лиц уже привлечены к административной ответственности.При этом в целом в городе обеспечивается стабильная миграционная обстановка, уверяют в ведомстве. Количество совершенных мигрантами преступлений в 2024 году снизилось по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.Накануне за избиение подростка в Севастополе был задержан двадцатилетний гражданин из Республики Таджикистан. На территории Российской Федерации он находился незаконно. В отношении него возбуждено уголовное дело.В начале июня в Севастополе нашли 140 нарушений в сфере миграции, выдворили из страны восемь человек, еще 25 нелегалов ожидают депортации.Читайте также на РИА Новости Крым:В России заработает закон о новом режиме высылки иностранцевДве крымчанки фиктивно приютили мигрантовВ Ялте инспектор по миграции за взятки регистрировала иностранцев

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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