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Главное за день: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Главное за день: 19 июня
Главное за день: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Главное за день: 19 июня
Между Россией и КНДР подписан "прорывной" договор – так его охарактеризовал президент Владимир Путин. Суд Южного военного округа вынес приговор обвиняемым в... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T22:30
2024-06-19T22:30
главное за день
россия
кндр (северная корея)
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
александр захарченко
самолеты f-16
татьяна москалькова
вячеслав володин
государственная дума рф
федеральный бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Между Россией и КНДР подписан "прорывной" договор – так его охарактеризовал президент Владимир Путин. Суд Южного военного округа вынес приговор обвиняемым в покушении на Захарченко и в убийстве Моторолы. США планируют разместить на территории Украины истребители F-16. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о судьбе более трехсот пропавших без вести российских военнослужащих. В Государственной думе одобрили в первом чтении законопроект об увеличении расходной части бюджета на 522 миллиарда рублей – деньги потратят на социальные нужды.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин высоко оценил новый договор России и КНДРЛидеры двух стран в среду подписали Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который, по оценке президента России, является "по-настоящему прорывным". Об этом Владимир Путин заявил по итогам подписания документа."Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень. В нем поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу", – приводит РИА Новости слова российского лидера.Глава государства уточнил, что эти двусторонние связи касаются политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности.Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве МоторолыЮжный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы. Об этом сообщили РИА Новости.Решение принято в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артема Ена.Согласно обвинительному заключению, командир войсковой части 08806 ВС ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате подрыва взрывного устройства на крыше лифта в его доме. В августе 2017 года в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко, полиция нашла взрывчатку.США планируют разместить истребители F-16 на Украине – Белый домАмериканские истребители F-16, которые запланированы для поставки Киеву, США планируют разместить на территории Украины. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала PBS, сообщает РИА Новости."План заключается в том, чтобы разместить F-16 на Украине. И в двустороннем договоре о безопасности, который подписали президент (США Джо Байден) и... Зеленский, этот момент подтверждается", – заявил Салливан.Вашингтон ранее одобрил поставку Украине истребителей F-16 странами-союзниками по НАТО. В США и Европе проходит обучение украинцев пилотированию и обслуживанию самолетов.Стала известна судьба более 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииАппарату уполномоченного по правам человека в РФ удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших российских военнослужащих. Эта работа ведется совместно с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и украинской стороной, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе представления в Совете Федерации ежегодного доклада о своей работе."В диалоге с Международным Комитетом Красного Креста и в диалоге с украинской стороной установили судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих. Большая часть из них оказалась в плену", – цитирует Москалькову РИА Новости.По ее словам, представители МККК и украинского омбудсмена по просьбе российской стороны посетили более 300 российских пленных и передали им посылки из дома.В Госдуме хотят увеличить расходы бюджета на полмиллиардаЗаконопроект об увеличении расходной части бюджета на 522 миллиарда рублей одобрен в первом чтении. Средства пойдут на поддержку многодетных семей, учителей и пенсионеров, а также развитие регионов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Поправки предусматривают увеличение расходов федерального бюджета в текущем году на 522 миллиарда рублей. Эти средства в первую очередь будут направлены на реализацию послания президента Федеральному Собранию и его поручений", – сказал он.В частности, 47,8 млрд рублей будут выделены на выплаты многодетным семьям по ипотеке.
https://crimea.ria.ru/20240619/putin-dogovor-rossii-s-kndr-predusmatrivaet-vzaimnuyu-zaschitu-ot-agressii-1138209524.html
https://crimea.ria.ru/20240619/na-goryaschey-neftebaze-v-azove-proizoshla-razgermetizatsiya-vtorogo-rezervuara-1138223316.html
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россия
кндр (северная корея)
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главное за день, россия, кндр (северная корея), договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, александр захарченко, самолеты f-16, татьяна москалькова, вячеслав володин, государственная дума рф, федеральный бюджет
Главное за день: 19 июня

Главные события и заявления среды, 19 июня

22:30 19.06.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Между Россией и КНДР подписан "прорывной" договор – так его охарактеризовал президент Владимир Путин. Суд Южного военного округа вынес приговор обвиняемым в покушении на Захарченко и в убийстве Моторолы. США планируют разместить на территории Украины истребители F-16. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о судьбе более трехсот пропавших без вести российских военнослужащих. В Государственной думе одобрили в первом чтении законопроект об увеличении расходной части бюджета на 522 миллиарда рублей – деньги потратят на социальные нужды.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путин высоко оценил новый договор России и КНДР
Лидеры двух стран в среду подписали Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который, по оценке президента России, является "по-настоящему прорывным". Об этом Владимир Путин заявил по итогам подписания документа.
"Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень. В нем поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу", – приводит РИА Новости слова российского лидера.
Глава государства уточнил, что эти двусторонние связи касаются политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
12:14
Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессии

Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы

Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы. Об этом сообщили РИА Новости.
Решение принято в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артема Ена.
Согласно обвинительному заключению, командир войсковой части 08806 ВС ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате подрыва взрывного устройства на крыше лифта в его доме. В августе 2017 года в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко, полиция нашла взрывчатку.
Резервуары с нефтепродуктами горят в Азове Ростовской области
17:41
На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара

США планируют разместить истребители F-16 на Украине – Белый дом

Американские истребители F-16, которые запланированы для поставки Киеву, США планируют разместить на территории Украины. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала PBS, сообщает РИА Новости.
"План заключается в том, чтобы разместить F-16 на Украине. И в двустороннем договоре о безопасности, который подписали президент (США Джо Байден) и... Зеленский, этот момент подтверждается", – заявил Салливан.
Вашингтон ранее одобрил поставку Украине истребителей F-16 странами-союзниками по НАТО. В США и Европе проходит обучение украинцев пилотированию и обслуживанию самолетов.
Истребители F16 - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
19:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Размещение F-16 на Украине – военный эксперт оценил риски

Стала известна судьба более 300 без вести пропавших бойцов ВС России

Аппарату уполномоченного по правам человека в РФ удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших российских военнослужащих. Эта работа ведется совместно с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и украинской стороной, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе представления в Совете Федерации ежегодного доклада о своей работе.
"В диалоге с Международным Комитетом Красного Креста и в диалоге с украинской стороной установили судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих. Большая часть из них оказалась в плену", – цитирует Москалькову РИА Новости.
По ее словам, представители МККК и украинского омбудсмена по просьбе российской стороны посетили более 300 российских пленных и передали им посылки из дома.
Атомные подлодки РФ выполнили пуски крылатых ракет в Баренцевом море во время учений
07:39
Российские атомные подлодки запустили "Калибры" и "Граниты"

В Госдуме хотят увеличить расходы бюджета на полмиллиарда

Законопроект об увеличении расходной части бюджета на 522 миллиарда рублей одобрен в первом чтении. Средства пойдут на поддержку многодетных семей, учителей и пенсионеров, а также развитие регионов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Поправки предусматривают увеличение расходов федерального бюджета в текущем году на 522 миллиарда рублей. Эти средства в первую очередь будут направлены на реализацию послания президента Федеральному Собранию и его поручений", – сказал он.
В частности, 47,8 млрд рублей будут выделены на выплаты многодетным семьям по ипотеке.
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
14:11Радио "Спутник в Крыму"
Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев
 
Главное за деньРоссияКНДР (Северная Корея)Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДРАлександр ЗахарченкоСамолеты F-16Татьяна МоскальковаВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФФедеральный бюджет
 
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22:30Главное за день: 19 июня
22:03Главные новости Крыма: 19 июня
21:48Студенты из каких стран учатся в вузах Крыма и Севастополя
21:31Суды в Севастополе приняли в 6 раз больше решений о выдворении мигрантов
21:16Еда из службы доставки: на что обратить внимание при заказе
20:53Увеличение расходов бюджета на 522 миллиарда: куда направят средства
20:32В гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВО
20:14Водитель сбил мать с годовалым ребенком на трассе Новороссийск – Керчь
19:51Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области
19:31Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя
19:10Размещение F-16 на Украине – военный эксперт оценил риски
18:41Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле Шебекино
18:07В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким
17:41На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара
17:17Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные
16:57Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери
16:31Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль
16:09В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьник
16:03Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России
15:38В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов
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