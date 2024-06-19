https://crimea.ria.ru/20240619/glavnoe-za-den-19-iyunya-1138228974.html

Главное за день: 19 июня

Главное за день: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Главное за день: 19 июня

Между Россией и КНДР подписан "прорывной" договор – так его охарактеризовал президент Владимир Путин. Суд Южного военного округа вынес приговор обвиняемым в... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T22:30

2024-06-19T22:30

2024-06-19T22:30

главное за день

россия

кндр (северная корея)

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

александр захарченко

самолеты f-16

татьяна москалькова

вячеслав володин

государственная дума рф

федеральный бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Между Россией и КНДР подписан "прорывной" договор – так его охарактеризовал президент Владимир Путин. Суд Южного военного округа вынес приговор обвиняемым в покушении на Захарченко и в убийстве Моторолы. США планируют разместить на территории Украины истребители F-16. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о судьбе более трехсот пропавших без вести российских военнослужащих. В Государственной думе одобрили в первом чтении законопроект об увеличении расходной части бюджета на 522 миллиарда рублей – деньги потратят на социальные нужды.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин высоко оценил новый договор России и КНДРЛидеры двух стран в среду подписали Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который, по оценке президента России, является "по-настоящему прорывным". Об этом Владимир Путин заявил по итогам подписания документа."Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень. В нем поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу", – приводит РИА Новости слова российского лидера.Глава государства уточнил, что эти двусторонние связи касаются политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности.Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве МоторолыЮжный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы. Об этом сообщили РИА Новости.Решение принято в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артема Ена.Согласно обвинительному заключению, командир войсковой части 08806 ВС ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате подрыва взрывного устройства на крыше лифта в его доме. В августе 2017 года в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко, полиция нашла взрывчатку.США планируют разместить истребители F-16 на Украине – Белый домАмериканские истребители F-16, которые запланированы для поставки Киеву, США планируют разместить на территории Украины. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала PBS, сообщает РИА Новости."План заключается в том, чтобы разместить F-16 на Украине. И в двустороннем договоре о безопасности, который подписали президент (США Джо Байден) и... Зеленский, этот момент подтверждается", – заявил Салливан.Вашингтон ранее одобрил поставку Украине истребителей F-16 странами-союзниками по НАТО. В США и Европе проходит обучение украинцев пилотированию и обслуживанию самолетов.Стала известна судьба более 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииАппарату уполномоченного по правам человека в РФ удалось установить судьбу более 300 без вести пропавших российских военнослужащих. Эта работа ведется совместно с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и украинской стороной, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе представления в Совете Федерации ежегодного доклада о своей работе."В диалоге с Международным Комитетом Красного Креста и в диалоге с украинской стороной установили судьбу более 300 без вести пропавших военнослужащих. Большая часть из них оказалась в плену", – цитирует Москалькову РИА Новости.По ее словам, представители МККК и украинского омбудсмена по просьбе российской стороны посетили более 300 российских пленных и передали им посылки из дома.В Госдуме хотят увеличить расходы бюджета на полмиллиардаЗаконопроект об увеличении расходной части бюджета на 522 миллиарда рублей одобрен в первом чтении. Средства пойдут на поддержку многодетных семей, учителей и пенсионеров, а также развитие регионов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Поправки предусматривают увеличение расходов федерального бюджета в текущем году на 522 миллиарда рублей. Эти средства в первую очередь будут направлены на реализацию послания президента Федеральному Собранию и его поручений", – сказал он.В частности, 47,8 млрд рублей будут выделены на выплаты многодетным семьям по ипотеке.

https://crimea.ria.ru/20240619/putin-dogovor-rossii-s-kndr-predusmatrivaet-vzaimnuyu-zaschitu-ot-agressii-1138209524.html

https://crimea.ria.ru/20240619/na-goryaschey-neftebaze-v-azove-proizoshla-razgermetizatsiya-vtorogo-rezervuara-1138223316.html

https://crimea.ria.ru/20240619/razmeschenie-f-16-na-ukraine--voennyy-ekspert-otsenil-riski-1138222011.html

https://crimea.ria.ru/20240619/rossiyskie-atomnye-podlodki-zapustili-kalibry-i-granity-1138205413.html

https://crimea.ria.ru/20240619/novyy-zakon-ob-osago--chto-menyaetsya-dlya-avtovladeltsev-1138208367.html

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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