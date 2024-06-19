https://crimea.ria.ru/20240619/uvelichenie-raskhodov-byudzheta-na-522-milliarda-kuda-napravyat-sredstva-1138224200.html

Увеличение расходов бюджета на 522 миллиарда: куда направят средства

Увеличение расходов бюджета на 522 миллиарда: куда направят средства - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Увеличение расходов бюджета на 522 миллиарда: куда направят средства

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении расходной части бюджета на 522 миллиарда рублей, средства пойдут на поддержку многодетных семей,... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T20:53

2024-06-19T20:53

2024-06-19T20:53

государственная дума рф

вячеслав володин

новости

господдержка

россия

бюджет

федеральный бюджет

финансирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении расходной части бюджета на 522 миллиарда рублей, средства пойдут на поддержку многодетных семей, учителей и пенсионеров, а также развитие регионов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В частности, 47,8 млрд рублей будут выделены на выплаты многодетным семьям по ипотеке. По словам Володина, более 200 тысяч семей уже в этом году получат по 450 тысяч рублей, которые смогут направить на погашение ипотечного кредит.66,2 млрд рублей потратят на продление программы "Семейная ипотека" в малых городах и регионах с низким уровнем жилищного строительства. Благодаря этому решению улучшить жилищные условия смогут 106 тысяч семей.Более 33 миллиардов рублей выделяются на увеличение размера ежемесячного вознаграждения учителям за классное руководство в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Размер этих выплат составляет 10 тысяч рублей, их получат более полумиллиона учителей.Кроме того, по словам Володина, дополнительные средства направят на увеличение поддержки регионов, в том числе новых субъектов РФ, а также на индексацию пенсий и стипендий, выплаты ветеранам.Президент России Владимир Путин в марте этого года заявил, что все положения озвученного 29 февраля послания Федеральному Собранию масштабные, но все они просчитаны и обеспечены финансированием.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в РоссииМногодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотекиРоссийским учителям удвоили выплаты за классное руководство

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин, новости, господдержка, россия, бюджет, федеральный бюджет, финансирование