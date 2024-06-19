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Увеличение расходов бюджета на 522 миллиарда: куда направят средства - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Увеличение расходов бюджета на 522 миллиарда: куда направят средства
Увеличение расходов бюджета на 522 миллиарда: куда направят средства - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Увеличение расходов бюджета на 522 миллиарда: куда направят средства
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении расходной части бюджета на 522 миллиарда рублей, средства пойдут на поддержку многодетных семей,... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T20:53
2024-06-19T20:53
государственная дума рф
вячеслав володин
новости
господдержка
россия
бюджет
федеральный бюджет
финансирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении расходной части бюджета на 522 миллиарда рублей, средства пойдут на поддержку многодетных семей, учителей и пенсионеров, а также развитие регионов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В частности, 47,8 млрд рублей будут выделены на выплаты многодетным семьям по ипотеке. По словам Володина, более 200 тысяч семей уже в этом году получат по 450 тысяч рублей, которые смогут направить на погашение ипотечного кредит.66,2 млрд рублей потратят на продление программы "Семейная ипотека" в малых городах и регионах с низким уровнем жилищного строительства. Благодаря этому решению улучшить жилищные условия смогут 106 тысяч семей.Более 33 миллиардов рублей выделяются на увеличение размера ежемесячного вознаграждения учителям за классное руководство в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Размер этих выплат составляет 10 тысяч рублей, их получат более полумиллиона учителей.Кроме того, по словам Володина, дополнительные средства направят на увеличение поддержки регионов, в том числе новых субъектов РФ, а также на индексацию пенсий и стипендий, выплаты ветеранам.Президент России Владимир Путин в марте этого года заявил, что все положения озвученного 29 февраля послания Федеральному Собранию масштабные, но все они просчитаны и обеспечены финансированием.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в РоссииМногодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотекиРоссийским учителям удвоили выплаты за классное руководство
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государственная дума рф, вячеслав володин, новости, господдержка, россия, бюджет, федеральный бюджет, финансирование
Увеличение расходов бюджета на 522 миллиарда: куда направят средства

Увеличение расходов бюджета на 522 миллиарда рублей одобрила в 1-м чтении Госдума

20:53 19.06.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении расходной части бюджета на 522 миллиарда рублей, средства пойдут на поддержку многодетных семей, учителей и пенсионеров, а также развитие регионов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Поправки предусматривают увеличение расходов федерального бюджета в текущем году на 522 миллиарда рублей. Эти средства в первую очередь будут направлены на реализацию послания президента Федеральному Собранию и его поручений", – сказал он.

В частности, 47,8 млрд рублей будут выделены на выплаты многодетным семьям по ипотеке. По словам Володина, более 200 тысяч семей уже в этом году получат по 450 тысяч рублей, которые смогут направить на погашение ипотечного кредит.
66,2 млрд рублей потратят на продление программы "Семейная ипотека" в малых городах и регионах с низким уровнем жилищного строительства. Благодаря этому решению улучшить жилищные условия смогут 106 тысяч семей.
Более 33 миллиардов рублей выделяются на увеличение размера ежемесячного вознаграждения учителям за классное руководство в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Размер этих выплат составляет 10 тысяч рублей, их получат более полумиллиона учителей.
Кроме того, по словам Володина, дополнительные средства направят на увеличение поддержки регионов, в том числе новых субъектов РФ, а также на индексацию пенсий и стипендий, выплаты ветеранам.
Президент России Владимир Путин в марте этого года заявил, что все положения озвученного 29 февраля послания Федеральному Собранию масштабные, но все они просчитаны и обеспечены финансированием.
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Государственная Дума РФВячеслав ВолодинНовостиГосподдержкаРоссияБюджетФедеральный бюджетФинансирование
 
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