https://crimea.ria.ru/20240320/vse-polozheniya-poslaniya-fedsobraniyu-obespecheny-finansirovaniem--putin-1135866531.html

Все положения послания Федсобранию обеспечены финансированием – Путин

Все положения послания Федсобранию обеспечены финансированием – Путин - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Все положения послания Федсобранию обеспечены финансированием – Путин

Положения озвученного 29 февраля послания Федеральному собранию масштабные, но все они просчитаны и обеспечены финансированием. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T12:55

2024-03-20T12:55

2024-03-20T13:09

владимир путин (политик)

россия

федеральное собрание

новости

общество

финансирование

инвестиции

ввп (валовый внутренний продукт)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Положения озвученного 29 февраля послания Федеральному собранию масштабные, но все они просчитаны и обеспечены финансированием. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В частности, глава государства обозначил, что к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен вырасти на 70%. Кроме того, объем российского фондового рынка должен удвоиться и достичь 66% ВВП, агропромышленный комплекс должен вырасти на четверть, а экспорт – увеличиться в полтора раза. Также Россия должна к 2030 году снизить долю импорта до 17% ВВП, а объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться на две трети.Также глава государства в ходе послания дал старт пяти новым национальным проектам. Три проекта – "Семья", "Продолжительная и активная жизнь" и "Молодежь России" – призваны улучшить качество жизни. Два других нацпроекта – "Кадры" и "Экономика данных" – должны улучшить рабочие условия россиян и помочь развитию народного хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет развиваться экономика России в ближайшие годыКогда Госдума примет законы для исполнения послания президентаПослание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, федеральное собрание, новости, общество, финансирование, инвестиции, ввп (валовый внутренний продукт)