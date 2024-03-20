https://crimea.ria.ru/20240320/vse-polozheniya-poslaniya-fedsobraniyu-obespecheny-finansirovaniem--putin-1135866531.html
Все положения послания Федсобранию обеспечены финансированием – Путин
Все положения послания Федсобранию обеспечены финансированием – Путин - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Все положения послания Федсобранию обеспечены финансированием – Путин
Положения озвученного 29 февраля послания Федеральному собранию масштабные, но все они просчитаны и обеспечены финансированием. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T12:55
2024-03-20T12:55
2024-03-20T13:09
владимир путин (политик)
россия
федеральное собрание
новости
общество
финансирование
инвестиции
ввп (валовый внутренний продукт)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Положения озвученного 29 февраля послания Федеральному собранию масштабные, но все они просчитаны и обеспечены финансированием. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В частности, глава государства обозначил, что к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен вырасти на 70%. Кроме того, объем российского фондового рынка должен удвоиться и достичь 66% ВВП, агропромышленный комплекс должен вырасти на четверть, а экспорт – увеличиться в полтора раза. Также Россия должна к 2030 году снизить долю импорта до 17% ВВП, а объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться на две трети.Также глава государства в ходе послания дал старт пяти новым национальным проектам. Три проекта – "Семья", "Продолжительная и активная жизнь" и "Молодежь России" – призваны улучшить качество жизни. Два других нацпроекта – "Кадры" и "Экономика данных" – должны улучшить рабочие условия россиян и помочь развитию народного хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет развиваться экономика России в ближайшие годыКогда Госдума примет законы для исполнения послания президентаПослание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ
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владимир путин (политик), россия, федеральное собрание, новости, общество, финансирование, инвестиции, ввп (валовый внутренний продукт)
Все положения послания Федсобранию обеспечены финансированием – Путин
Путин: все пункты послания Федеральному собранию просчитаны и обеспечены финансированием
12:55 20.03.2024 (обновлено: 13:09 20.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Положения озвученного 29 февраля послания Федеральному собранию масштабные, но все они просчитаны и обеспечены финансированием. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Конечно, вы все, наверняка, знаете основные его положения. Они масштабные. Главное, что они все просчитанные, обеспеченные финансированием", – сказал Путин.
Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В частности, глава государства обозначил, что к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен вырасти на 70%. Кроме того, объем российского фондового рынка должен удвоиться и достичь 66% ВВП, агропромышленный комплекс должен вырасти на четверть, а экспорт – увеличиться в полтора раза. Также Россия должна к 2030 году снизить долю импорта до 17% ВВП, а объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться на две трети.
Также глава государства в ходе послания дал старт пяти новым национальным проектам. Три проекта – "Семья", "Продолжительная и активная жизнь" и "Молодежь России" – призваны улучшить качество жизни. Два других нацпроекта – "Кадры" и "Экономика данных" – должны улучшить рабочие условия россиян и помочь развитию народного хозяйства.
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