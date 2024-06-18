https://crimea.ria.ru/20240618/atakovali-aerodromy-rossii-v-set-popali-dannye-operatorov-dronov-vsu-1138184348.html

Атаковали аэродромы России: в сеть попали данные операторов дронов ВСУ

Атаковали аэродромы России: в сеть попали данные операторов дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Атаковали аэродромы России: в сеть попали данные операторов дронов ВСУ

Хакеры RaHDit выложили в сеть данные около 1200 лиц, причастных к работе украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал хакерской группировки. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T09:52

2024-06-18T09:52

2024-06-18T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Хакеры RaHDit выложили в сеть данные около 1200 лиц, причастных к работе украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал хакерской группировки.Также в список попали данные пилотов украинских квадрокоптеров. По словам хакеров, среди них нашлись "педофилы, любители БДСМ и обмена женами и даже кришнаиты-националисты".Следственный комитет РФ в прошлом году заочно предъявил командиру 383-го полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ полковнику Сергею Бурденюку* обвинение из-за атак беспилотников на российские аэродромы. Ему инкриминируются статьи "Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц", "Диверсия", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". По данным следствия, Бурденюк* спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которые в 2022 году атаковали российские аэродромы.В начале декабря 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. По данным Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны ВКС России перехватили летевшие на малой высоте украинские дроны. Обломки БПЛА незначительно повредили обшивку корпуса двух самолетов. При этом трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военных получили ранения, их доставили в больницу.* Внесен в список террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также на РИА Новости Крым:Казус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войныПродавали коммерческую тайну: в России вскрыли группу хакеров"Злые русские хакеры" опубликовали данные о тысяче украинских разведчиков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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