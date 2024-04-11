https://crimea.ria.ru/20240411/prodavali-kommercheskuyu-taynu-v-rossii-vskryli-gruppu-khakerov-1136469428.html

Продавали коммерческую тайну: в России вскрыли группу хакеров

Продавали коммерческую тайну: в России вскрыли группу хакеров - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Продавали коммерческую тайну: в России вскрыли группу хакеров

В России пресечена деятельность группы хакеров, которые пытались продать в теневом сегменте интернета охраняемые законом данные одной из крупнейших IT-компаний. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T11:49

2024-04-11T11:49

2024-04-11T11:49

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

хакеры

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В России пресечена деятельность группы хакеров, которые пытались продать в теневом сегменте интернета охраняемые законом данные одной из крупнейших IT-компаний. Об этом сообщили в МВД России.Отмечается, что операцию провели сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Москвы, Ростовской области и Краснодарского края.Двух подозреваемых задержали в Ростове-на-Дону и Сочи. По адресам их проживания изъяты компьютерные системные блоки, внешние электронные носители информации, мобильные телефоны и сим-карты, а также предметы, имеющие доказательственное значение."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 272 и 183 УК РФ. В соответствии с ролью каждого фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - уточнили в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористовКибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известноХакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), хакеры, происшествия