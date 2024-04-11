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Продавали коммерческую тайну: в России вскрыли группу хакеров - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Продавали коммерческую тайну: в России вскрыли группу хакеров
Продавали коммерческую тайну: в России вскрыли группу хакеров - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Продавали коммерческую тайну: в России вскрыли группу хакеров
В России пресечена деятельность группы хакеров, которые пытались продать в теневом сегменте интернета охраняемые законом данные одной из крупнейших IT-компаний. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T11:49
2024-04-11T11:49
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
хакеры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В России пресечена деятельность группы хакеров, которые пытались продать в теневом сегменте интернета охраняемые законом данные одной из крупнейших IT-компаний. Об этом сообщили в МВД России.Отмечается, что операцию провели сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Москвы, Ростовской области и Краснодарского края.Двух подозреваемых задержали в Ростове-на-Дону и Сочи. По адресам их проживания изъяты компьютерные системные блоки, внешние электронные носители информации, мобильные телефоны и сим-карты, а также предметы, имеющие доказательственное значение."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 272 и 183 УК РФ. В соответствии с ролью каждого фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - уточнили в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Telegram вводит дополнительные меры защиты от интернет-террористовКибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известноХакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), хакеры, происшествия
Продавали коммерческую тайну: в России вскрыли группу хакеров

В России поймали группу хакеров за распространение коммерческой тайны крупной IT-компании

11:49 11.04.2024
 
© Fotolia/ Andrey PopovХакер
Хакер
© Fotolia/ Andrey Popov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В России пресечена деятельность группы хакеров, которые пытались продать в теневом сегменте интернета охраняемые законом данные одной из крупнейших IT-компаний. Об этом сообщили в МВД России.
Отмечается, что операцию провели сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Москвы, Ростовской области и Краснодарского края.
"Злоумышленники осуществили незаконное копирование и распространение охраняемых законом сведений, составляющих коммерческую тайну одной из крупнейших российских IT-компаний. Соучастники получили неправомерный доступ к базе организации, скопировали свыше 600 тысяч записей, содержащих персональные данные работников сервисной службы, а затем с целью продажи разместили их в теневом сегменте интернета". - уточняют правоохранители.
Двух подозреваемых задержали в Ростове-на-Дону и Сочи. По адресам их проживания изъяты компьютерные системные блоки, внешние электронные носители информации, мобильные телефоны и сим-карты, а также предметы, имеющие доказательственное значение.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 272 и 183 УК РФ. В соответствии с ролью каждого фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - уточнили в МВД.
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