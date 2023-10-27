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Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно
Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно
В Крыму фиксируют внешнюю кибератаку на местных провайдеров интернета. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T11:45
2023-10-27T11:45
2023-10-27T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют внешнюю кибератаку на местных провайдеров интернета. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.Он предупредил крымчан о возможных перебоях в работе ряда сервисов в связи с происходящим.Беспрецедентную кибератаку на провайдеров интернета в Крыму фиксировали до этого в сентябре. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атакеВ Крыму взломана трансляция кабельных операторовПутин рассказал, откуда идут кибератаки на Россию
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крым, олег крючков, интернет, хакерские атаки, кибербезопасность, новости крыма
Кибератака на провайдеров интернета в Крыму: что известно
В Крыму фиксируют массовую внешнюю кибер-атаку на провайдеров интернета
11:45 27.10.2023 (обновлено: 11:46 27.10.2023)