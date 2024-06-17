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В Крыму за организацию подпольных казино осуждены 11 человек - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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В Крыму за организацию подпольных казино осуждены 11 человек
В Крыму за организацию подпольных казино осуждены 11 человек - РИА Новости Крым, 17.06.2024
В Крыму за организацию подпольных казино осуждены 11 человек
Члены преступной группы, открыв в крымских городах шесть игровых залов, заработали на незаконных азартных играх свыше 70 миллионов рублей. Киевский районный суд РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T16:04
2024-06-17T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Члены преступной группы, открыв в крымских городах шесть игровых залов, заработали на незаконных азартных играх свыше 70 миллионов рублей. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 11 жителей региона, сообщили в прокуратуре Крыма.В суде установлено, что один из подсудимых создал и возглавил преступное сообщество, в котором насчитывалось еще 30 человек.Преступная деятельность принесла группе доход свыше 70 миллионов рублей."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил трех подсудимых к 7 годам 2 месяцам, 7 годам 6 месяцам, 9 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии строгого режима и штрафами на общую сумму 600 тысяч рублей", – уточнили в прокуратуре.Остальные подсудимые получили от 3 до 3,5 лет условно с установлением испытательных сроков и штрафов.Ранее еще 10 членов преступной группы осуждены судом, уголовное дело в отношении остальных членов находится на рассмотрении.Как уточнили в Следкоме, преступная деятельность группы была выявлена и пресечена сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России.Распределял роли в преступном сообществе житель Кемеровской области. Ему предстоит отбывать 13 лет в колонии строгого режима.В конце мая сообщалось, что правоохранители Крыма задержали шестерых россиян по обвинению в организации незаконных азартных игр в Симферополе.В феврале этого года в Крыму вынесли приговор жительнице Брянска, организовавшей нелегальные онлайн-казино. Суд отправил женщину в колонию общего режима на 12,5 лет и обязал выплатить 800 тысяч рублей штрафа.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублейВ Крыму за игорный притон осудили семерых керчанОрганизаторы подпольных казино в Крыму получили штраф и "условку"
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, симферополь, керчь, ялта, казино, суд, приговор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд по республике крым, происшествия
В Крыму за организацию подпольных казино осуждены 11 человек

За организацию подпольных казино в Крыму осуждены 11 человек

16:04 17.06.2024 (обновлено: 16:07 17.06.2024)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяЗа организацию подпольных казино в Крыму осуждены 11 человек
За организацию подпольных казино в Крыму осуждены 11 человек
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Члены преступной группы, открыв в крымских городах шесть игровых залов, заработали на незаконных азартных играх свыше 70 миллионов рублей. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 11 жителей региона, сообщили в прокуратуре Крыма.
В суде установлено, что один из подсудимых создал и возглавил преступное сообщество, в котором насчитывалось еще 30 человек.

"С середины 2021 года подсудимые, зная, что на территории региона игорная деятельность запрещена, разместили оборудование в шести помещениях в городах Симферополе, Керчи и Ялте, в которых организовали проведение азартных игр", – говорится в сообщении.

Преступная деятельность принесла группе доход свыше 70 миллионов рублей.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил трех подсудимых к 7 годам 2 месяцам, 7 годам 6 месяцам, 9 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии строгого режима и штрафами на общую сумму 600 тысяч рублей", – уточнили в прокуратуре.
Остальные подсудимые получили от 3 до 3,5 лет условно с установлением испытательных сроков и штрафов.
Ранее еще 10 членов преступной группы осуждены судом, уголовное дело в отношении остальных членов находится на рассмотрении.
Как уточнили в Следкоме, преступная деятельность группы была выявлена и пресечена сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России.
Распределял роли в преступном сообществе житель Кемеровской области. Ему предстоит отбывать 13 лет в колонии строгого режима.
В конце мая сообщалось, что правоохранители Крыма задержали шестерых россиян по обвинению в организации незаконных азартных игр в Симферополе.
В феврале этого года в Крыму вынесли приговор жительнице Брянска, организовавшей нелегальные онлайн-казино. Суд отправил женщину в колонию общего режима на 12,5 лет и обязал выплатить 800 тысяч рублей штрафа.
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Новости КрымаСимферопольКерчьЯлтаКазиноСудПриговорФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МВД по Республике КрымПроисшествия
 
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