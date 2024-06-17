https://crimea.ria.ru/20240617/glavnoe-za-den-17-iyunya-1138175976.html

Главное за день: 17 июня

Главное за день: 17 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Главное за день: 17 июня

Президент Владимир Путин сделал несколько назначений в Минобороны – в ведомстве новый первый замминистра и три заместителя. В России увеличили размер... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T21:40

2024-06-17T21:40

2024-06-17T21:40

главное за день

новости

новости крыма

владимир путин (политик)

министерство обороны рф

правительство россии

прожиточный минимум

крым курортный

отдых в крыму

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136818653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_398d3212ead7dcebc40c1e148ec23405.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин сделал несколько назначений в Минобороны – в ведомстве новый первый замминистра и три заместителя. В России увеличили размер прожиточного минимума. На Украине признали, что Крымский мост не является объектом военного значения. Крым стал одним из самых популярных направлений летнего отдыха в этом году. Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВ Минобороны России новые назначенияПрезидент России Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трех заместителей министра, следует из указов, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Горнина Леонида Владимировича – первым заместителем министра обороны Российской Федерации", – сказано в тексте.Заместителями главы Минобороны стали Павел Фрадков, Анна Цивилева и Олег Савельев.Прожиточный минимум стал большеПравительство страны приняло решение увеличить размер прожиточного минимума на 2025 год, его величина рассчитана от медианного дохода за прошлый год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. <...> Теперь он будет определяться, исходя из медианного дохода", – сказал он.Как указано на сайте правительства, в целом по России этот показатель составит 17 733 рубля на человека, для трудоспособного населения – 19 329 рублей, для детей – 17 201 рубль, для пенсионеров – 15 250 рублей.На Украине опять заговорили о Крымском мостеС военной точки зрения Крымский мост больше не имеет значения. Такое заявление сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью изданию "Страна.ua"."Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…", – объяснил свою мысль представитель украинских ВМС.Комментируя это заявления Плетенчука, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил РИА Новости, что украинские спецслужбы и ВСУ сменили риторику, поскольку осознали, что все попытки нанести вред Крымскому мосту оказались провальными.Крым в лидерах по популярности у туристовКрым вошел в топ-5 самых популярных направлений этого летнего сезона, сообщает официальный Telegram-канал Правительства РФ.Так, из доклада о старте нового туристического сезона, представленного вице-премьером Дмитрием Чернышенко, следует, что курорты Кубани являются самым востребованным летним направлением в этом году, на второй строчке разместился Крым, третье место досталось Кавминводам, четвертое – Санкт-Петербургу, а пятую строчку разделили Москва и Подмосковье.Кроме того, популярны у туристов туры в Дагестан, Калининградскую область, Казань, Республику Алтай, Алтайский край, нередко выбирают также речные круизы по России.Конкурс памяти Андрея СтенинаВ Москве были объявлены лауреаты 2024 года, вошедшие в шорт-лист юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина.Полный список имен лауреатов, а также подборка фотографий из шорт-листа, размещена на сайте конкурса.Шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20240617/chto-otvetili-v-kremle-na-zayavlenie-stoltenberga-o-yadernom-oruzhii-nato-1138166912.html

https://crimea.ria.ru/20240617/chto-budet-s-urozhaem-arbuzov-v-krymu--prognoz-spetsialista-1138160282.html

https://crimea.ria.ru/20240617/musulman-pozdravlyayut-vse-pochemu-kurban-bayram-vazhen-dlya-kryma-1138174371.html

https://crimea.ria.ru/20240617/rosgvardeytsy-spasli-popavshikh-v-shtorm-otdykhayuschikh-v-sevastopole-1138174050.html

https://crimea.ria.ru/20240617/armiya-rossii-prodvigaetsya-po-vsemu-frontu-i-gromit-vraga-svodka-za-sutki-1138168213.html

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости крыма, владимир путин (политик), министерство обороны рф, правительство россии, прожиточный минимум, крым курортный, отдых в крыму, крымский мост, андрей стенин