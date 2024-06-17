Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 17 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240617/glavnoe-za-den-17-iyunya-1138175976.html
Главное за день: 17 июня
Главное за день: 17 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Главное за день: 17 июня
Президент Владимир Путин сделал несколько назначений в Минобороны – в ведомстве новый первый замминистра и три заместителя. В России увеличили размер... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T21:40
2024-06-17T21:40
главное за день
новости
новости крыма
владимир путин (политик)
министерство обороны рф
правительство россии
прожиточный минимум
крым курортный
отдых в крыму
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136818653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_398d3212ead7dcebc40c1e148ec23405.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин сделал несколько назначений в Минобороны – в ведомстве новый первый замминистра и три заместителя. В России увеличили размер прожиточного минимума. На Украине признали, что Крымский мост не является объектом военного значения. Крым стал одним из самых популярных направлений летнего отдыха в этом году. Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВ Минобороны России новые назначенияПрезидент России Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трех заместителей министра, следует из указов, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Горнина Леонида Владимировича – первым заместителем министра обороны Российской Федерации", – сказано в тексте.Заместителями главы Минобороны стали Павел Фрадков, Анна Цивилева и Олег Савельев.Прожиточный минимум стал большеПравительство страны приняло решение увеличить размер прожиточного минимума на 2025 год, его величина рассчитана от медианного дохода за прошлый год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. &lt;...&gt; Теперь он будет определяться, исходя из медианного дохода", – сказал он.Как указано на сайте правительства, в целом по России этот показатель составит 17 733 рубля на человека, для трудоспособного населения – 19 329 рублей, для детей – 17 201 рубль, для пенсионеров – 15 250 рублей.На Украине опять заговорили о Крымском мостеС военной точки зрения Крымский мост больше не имеет значения. Такое заявление сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью изданию "Страна.ua"."Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…", – объяснил свою мысль представитель украинских ВМС.Комментируя это заявления Плетенчука, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил РИА Новости, что украинские спецслужбы и ВСУ сменили риторику, поскольку осознали, что все попытки нанести вред Крымскому мосту оказались провальными.Крым в лидерах по популярности у туристовКрым вошел в топ-5 самых популярных направлений этого летнего сезона, сообщает официальный Telegram-канал Правительства РФ.Так, из доклада о старте нового туристического сезона, представленного вице-премьером Дмитрием Чернышенко, следует, что курорты Кубани являются самым востребованным летним направлением в этом году, на второй строчке разместился Крым, третье место досталось Кавминводам, четвертое – Санкт-Петербургу, а пятую строчку разделили Москва и Подмосковье.Кроме того, популярны у туристов туры в Дагестан, Калининградскую область, Казань, Республику Алтай, Алтайский край, нередко выбирают также речные круизы по России.Конкурс памяти Андрея СтенинаВ Москве были объявлены лауреаты 2024 года, вошедшие в шорт-лист юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина.Полный список имен лауреатов, а также подборка фотографий из шорт-листа, размещена на сайте конкурса.Шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20240617/chto-otvetili-v-kremle-na-zayavlenie-stoltenberga-o-yadernom-oruzhii-nato-1138166912.html
https://crimea.ria.ru/20240617/chto-budet-s-urozhaem-arbuzov-v-krymu--prognoz-spetsialista-1138160282.html
https://crimea.ria.ru/20240617/musulman-pozdravlyayut-vse-pochemu-kurban-bayram-vazhen-dlya-kryma-1138174371.html
https://crimea.ria.ru/20240617/rosgvardeytsy-spasli-popavshikh-v-shtorm-otdykhayuschikh-v-sevastopole-1138174050.html
https://crimea.ria.ru/20240617/armiya-rossii-prodvigaetsya-po-vsemu-frontu-i-gromit-vraga-svodka-za-sutki-1138168213.html
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136818653_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4a2ce17b7c253128da904495eda65f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, новости крыма, владимир путин (политик), министерство обороны рф, правительство россии, прожиточный минимум, крым курортный, отдых в крыму, крымский мост, андрей стенин
Главное за день: 17 июня

Главные новости и заявления понедельника, 17 июня

21:40 17.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин сделал несколько назначений в Минобороны – в ведомстве новый первый замминистра и три заместителя. В России увеличили размер прожиточного минимума. На Украине признали, что Крымский мост не является объектом военного значения. Крым стал одним из самых популярных направлений летнего отдыха в этом году. Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

В Минобороны России новые назначения

Президент России Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трех заместителей министра, следует из указов, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Горнина Леонида Владимировича – первым заместителем министра обороны Российской Федерации", – сказано в тексте.
Заместителями главы Минобороны стали Павел Фрадков, Анна Цивилева и Олег Савельев.
Кремль - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
14:02
Что ответили в Кремле на заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО

Прожиточный минимум стал больше

Правительство страны приняло решение увеличить размер прожиточного минимума на 2025 год, его величина рассчитана от медианного дохода за прошлый год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. <...> Теперь он будет определяться, исходя из медианного дохода", – сказал он.
Как указано на сайте правительства, в целом по России этот показатель составит 17 733 рубля на человека, для трудоспособного населения – 19 329 рублей, для детей – 17 201 рубль, для пенсионеров – 15 250 рублей.
Арбуз. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
08:04Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста

На Украине опять заговорили о Крымском мосте

С военной точки зрения Крымский мост больше не имеет значения. Такое заявление сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью изданию "Страна.ua".
"Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…", объяснил свою мысль представитель украинских ВМС.
Комментируя это заявления Плетенчука, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил РИА Новости, что украинские спецслужбы и ВСУ сменили риторику, поскольку осознали, что все попытки нанести вред Крымскому мосту оказались провальными.
Выступление детских творческих коллективов региона на празднике Курбан-байрам - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
17:40
Мусульман поздравляют все: почему Курбан-байрам важен для Крыма

Крым в лидерах по популярности у туристов

Крым вошел в топ-5 самых популярных направлений этого летнего сезона, сообщает официальный Telegram-канал Правительства РФ.
Так, из доклада о старте нового туристического сезона, представленного вице-премьером Дмитрием Чернышенко, следует, что курорты Кубани являются самым востребованным летним направлением в этом году, на второй строчке разместился Крым, третье место досталось Кавминводам, четвертое – Санкт-Петербургу, а пятую строчку разделили Москва и Подмосковье.
Кроме того, популярны у туристов туры в Дагестан, Калининградскую область, Казань, Республику Алтай, Алтайский край, нередко выбирают также речные круизы по России.
Шторм в Севастополе
17:31
Росгвардейцы спасли попавших в шторм отдыхающих в Севастополе

Конкурс памяти Андрея Стенина

В Москве были объявлены лауреаты 2024 года, вошедшие в шорт-лист юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина.
Полный список имен лауреатов, а также подборка фотографий из шорт-листа, размещена на сайте конкурса.
Шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре.
Армия России
14:17
Армия России продвигается по всему фронту и громит врага: сводка за сутки
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаВладимир Путин (политик)Министерство обороны РФПравительство РоссииПрожиточный минимумКрым курортныйОтдых в КрымуКрымский мостАндрей Стенин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:40Главное за день: 17 июня
21:14Бойцы группировки "Днепр" разработали уникальный беспилотник
20:54Ялтинец взял 4 миллиона за ремонт и ничего не сделал: дело ушло в суд
20:32ФАС раскрыла два сговора по закупке для больниц на 1,1 млрд рублей
20:11Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска
19:52Введение режима миграционной высылки – проект поддержало правительство РФ
19:31РФ и КНДР работают над заключением договора о всеобъемлющем партнерстве
19:10Китай готов работать вместе с Россией в сфере безопасности
18:52ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя
18:37Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован за крупную взятку
18:2912 лет скрывался: по делу о хищении двух миллиардов задержан экс-чиновник
18:07В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов
17:40Мусульман поздравляют все: почему Курбан-байрам важен для Крыма
17:31Росгвардейцы спасли попавших в шторм отдыхающих в Севастополе
17:18Флот проводит учения в Севастополе
17:12Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана назрела – Кремль
16:47Путин сделал несколько новых назначений в Министерстве обороны РФ
16:37Крым вошел в ТОП-5 самых популярных направлений летнего отдыха
16:17В России увеличили размер прожиточного минимума
16:04В Крыму за организацию подпольных казино осуждены 11 человек
Лента новостейМолния