Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года
12:07 17.06.2024 (обновлено: 12:09 17.06.2024)
© A.Oshepkov +79134641762"Детям страшно, а я ведь сам отец". Портрет. Герой нашего времени, одиночные
© A.Oshepkov +79134641762
МОСКВА, 17 июня - Лауреаты 2024 года, вошедшие в шорт-лист юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве.
Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа, можно увидеть на русской и английской версиях сайта конкурса.
Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре.
В юбилейный для конкурса год международное жюри впервые состоит только из фотожурналистов, обладателей Гран-при конкурса разных лет.
С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. В 2024 году в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Сирии, ЮАР и Мьянмы. Всего же он объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 10 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в 2024 году, составило порядка двух тысяч от 557 участников из 36 стран, таких как Россия, Индия, Иран, Китай, Италия, США, Испания, Великобритания, ЮАР, Польша, Франция, Эквадор, Сирия, Мексика и другие.
Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник прокомментировала объявление шорт-листа:
"Одним из важнейших этапов нашего конкурса является работа жюри. В юбилейном для конкурса имени Андрея Стенина году мы пригласили к участию в жюри обладателей Гран-при нашего конкурса предыдущих лет. Это фотографы из разных стран мира, которые сейчас уже стали признанными мастерами со своим экспертным мнением. Они подтвердили свой высочайший профессиональный уровень, выбрав в шорт-лист из большой и очень многоликой массы фотографий, поступивших на конкурс, действительно талантливые работы. Я всех приглашаю зайти на сайт нашего конкурса и познакомиться с ними. Молодые фотографы продолжают радовать нас своими работами, и мы счастливы помогать им на старте карьеры."
В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.
© Richard Nazaretyan / RussiУрал. Моя Планета, серии
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Урал. Моя Планета, серии
© Richard Nazaretyan / Russi
© Giacomo d'OrlandoСимбиоз. Моя Планета, серии
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Симбиоз. Моя Планета, серии
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© Мохаммед Суман / БангладешМолитва в поле. Моя Планета, одиночные
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Молитва в поле. Моя Планета, одиночные
© Мохаммед Суман / Бангладеш
© Анна Плюснина / РоссияПосмотреть в глаза человеку. Портрет. Герой нашего времени, серии
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Посмотреть в глаза человеку. Портрет. Герой нашего времени, серии
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© Сергей Алексеев / РоссияСвет миру. Портрет. Герой нашего времени, серии
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Свет миру. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Сергей Алексеев / Россия
© Раджендра Пандей / ИндияПортрет. Герой нашего времени, серии. Вдовы-изгои
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Портрет. Герой нашего времени, серии. Вдовы-изгои
© Раджендра Пандей / Индия
© Luke DrayРеальный климат Южного Судана. Главные новости, серии
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Реальный климат Южного Судана. Главные новости, серии
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© Апратим Пал / ИндияБорьба за жизнь. Главные новости, одиночные
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Борьба за жизнь. Главные новости, одиночные
© Апратим Пал / Индия
© Абдул Момин, / БангаладешОт земли к перцу. Вид сверху, одиночные
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От земли к перцу. Вид сверху, одиночные
© Абдул Момин, / Бангаладеш
© Руслан Кондратенко / РоссияЛедокол Капитан Косолапов. Вид сверху, одиночные
10 из 11
Ледокол Капитан Косолапов. Вид сверху, одиночные
© Руслан Кондратенко / Россия
© Аунг Чан Тар / Мьянма (Бирма)Цветы лилии. Вид сверху, одиночные
11 из 11
Цветы лилии. Вид сверху, одиночные
© Аунг Чан Тар / Мьянма (Бирма)
1 из 11
Урал. Моя Планета, серии
© Richard Nazaretyan / Russi
2 из 11
Симбиоз. Моя Планета, серии
© Giacomo d'Orlando
3 из 11
Молитва в поле. Моя Планета, одиночные
© Мохаммед Суман / Бангладеш
4 из 11
Посмотреть в глаза человеку. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Анна Плюснина / Россия
5 из 11
Свет миру. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Сергей Алексеев / Россия
6 из 11
Портрет. Герой нашего времени, серии. Вдовы-изгои
© Раджендра Пандей / Индия
7 из 11
Реальный климат Южного Судана. Главные новости, серии
© Luke Dray
8 из 11
Борьба за жизнь. Главные новости, одиночные
© Апратим Пал / Индия
9 из 11
От земли к перцу. Вид сверху, одиночные
© Абдул Момин, / Бангаладеш
10 из 11
Ледокол Капитан Косолапов. Вид сверху, одиночные
© Руслан Кондратенко / Россия
11 из 11
Цветы лилии. Вид сверху, одиночные
© Аунг Чан Тар / Мьянма (Бирма)
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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