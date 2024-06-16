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Аварийные отключения света в Крыму: где нет электричества
Аварийные отключения света в Крыму: где нет электричества - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Аварийные отключения света в Крыму: где нет электричества
В воскресенье в Крыму из-за аварийный отключений без электроснабжения остались шесть населенных пунктов. Об этом сообщают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T15:41
2024-06-16T15:41
2024-06-16T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму из-за аварийный отключений без электроснабжения остались шесть населенных пунктов. Об этом сообщают в "Крымэнерго".На месте работают аварийные бригады. Время восстановления подачи электричества не сообщается.В ночь на субботу на Крымский полуостров обрушились сильные ливни с грозами. Из-за непогоды без света остались около десяти улиц в Севастополе. В Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.Прокуратура города взяла на контроль устранение последствий ливня. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших граждан и субъектов хозяйственной деятельности, ход и результаты проведения ремонта сетей электро- и газоснабжения, обеспечение транспортного сообщения, работу экстренных и коммунальных служб.По данным главного управления МЧС России по Республике Крым, больше всего осадков выпало в Феодосии (29 мм) и Бахчисарайском районе (25 мм). В Кировском районе Крыма выпало 16 мм осадков, в Ленинском районе – 12 мм, Симферополе, Ялте и Евпатории – 10 мм, Алуште и Черноморском районе – 7 мм, Керчи – 6 мм.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Аварийные отключения света в Крыму: где нет электричества
В Крыму из-за аварий на сетях без света остались жители сел и городов в четырех районах
15:41 16.06.2024 (обновлено: 15:42 16.06.2024)