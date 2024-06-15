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В Крыму ответили на требование G7 к России о выплате ущерба Украине

В Крыму ответили на требование G7 к России о выплате ущерба Украине - РИА Новости Крым, 15.06.2024

В Крыму ответили на требование G7 к России о выплате ущерба Украине

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T11:35

2024-06-15T11:35

2024-06-15T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине.Лидеры стран G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости."Преступный ультиматум в отношении России по выплатам в одностороннем порядке власти западноевропейских стран делают периодически, без зазрения совести поддерживая террористический киевский режим, обстреливая и разрушая мирные российские городские жилые кварталы, где гибнут взрослые и дети", – сказал Шонус РИА Новости.Именно западные страны выделяют миллиарды долларов, чтобы военный конфликт продолжался, а следовательно, и дальнейшее разрушение Украины, сказал депутат.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-разведчик США оценил шансы "мирной" конференции в ШвейцарииКитай предложил созвать настоящую мирную конференцию по УкраинеПочему саммит в Швейцарии обречен на провал

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