Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ответили на требование G7 к России о выплате ущерба Украине - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240615/v-krymu-otvetili-na-trebovanie-g7-k-rossii-o-vyplate-uscherba-ukraine-1138127513.html
В Крыму ответили на требование G7 к России о выплате ущерба Украине
В Крыму ответили на требование G7 к России о выплате ущерба Украине - РИА Новости Крым, 15.06.2024
В Крыму ответили на требование G7 к России о выплате ущерба Украине
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T11:35
2024-06-15T11:35
крым
новости
новости крыма
мнения
россия
украина
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99985/33/999853325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f1ad89dde7a7ec2acfc1bf6b6460f93.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине.Лидеры стран G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости."Преступный ультиматум в отношении России по выплатам в одностороннем порядке власти западноевропейских стран делают периодически, без зазрения совести поддерживая террористический киевский режим, обстреливая и разрушая мирные российские городские жилые кварталы, где гибнут взрослые и дети", – сказал Шонус РИА Новости.Именно западные страны выделяют миллиарды долларов, чтобы военный конфликт продолжался, а следовательно, и дальнейшее разрушение Украины, сказал депутат.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-разведчик США оценил шансы "мирной" конференции в ШвейцарииКитай предложил созвать настоящую мирную конференцию по УкраинеПочему саммит в Швейцарии обречен на провал
крым
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99985/33/999853325_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3efa8fbdd87b941fa145ede55698fe26.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости, новости крыма, мнения, россия, украина, g7
В Крыму ответили на требование G7 к России о выплате ущерба Украине

В Крыму назвали требование G7 к России выплатить ущерб Украине преступным

11:35 15.06.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОбстановка в Крыму после референдума о присоединении к России
Обстановка в Крыму после референдума о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине.
Лидеры стран G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Преступный ультиматум в отношении России по выплатам в одностороннем порядке власти западноевропейских стран делают периодически, без зазрения совести поддерживая террористический киевский режим, обстреливая и разрушая мирные российские городские жилые кварталы, где гибнут взрослые и дети", – сказал Шонус РИА Новости.
Именно западные страны выделяют миллиарды долларов, чтобы военный конфликт продолжался, а следовательно, и дальнейшее разрушение Украины, сказал депутат.

"Коллективный Запад вооружает киевский режим для продления горячего конфликта, не замечая, как говорится, в своем глазу бревна, поступательно толкая мир в пропасть ядерного конфликта", – сказал Шонус.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Экс-разведчик США оценил шансы "мирной" конференции в Швейцарии
Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине
Почему саммит в Швейцарии обречен на провал
 
КрымНовостиНовости КрымаМненияРоссияУкраинаG7
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Крыма
13:14"Плох как никогда": состояние Байдена на саммите G7 шокировало союзников
13:03Крымский мост: в очереди уже более 400 автомобилей
12:52Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди
12:35Российские боевые корабли проведут учения в Средиземном море
12:07В Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня
11:41В бухтах Севастополя и у Херсонеса снова стрельба
11:35В Крыму ответили на требование G7 к России о выплате ущерба Украине
11:16"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина
10:54Где в Крыму выпало больше всего осадков
10:33Крым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихию
10:06Крымский мост: очередь продолжает расти
09:43Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар
09:21Спустя четверо суток под Киевом потушили пожар на промышленном объекте
08:52Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричества
08:24В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без света
08:02Крымский мост: за час очередь выросла почти в 4 раза
07:52Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал
07:21Под завалами многоэтажки в Шебекино погибли пять человек – Гладков
07:07Крымский мост сейчас: утром в субботу очередь к досмотровым пунктам
Лента новостейМолния