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В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок
В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок - РИА Новости Крым, 14.06.2024
В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок
Один человек погиб и трехлетняя девочка пострадала в жутком ДТП на встречной полосе в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T13:23
2024-06-14T13:23
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крым
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происшествия
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трехлетняя девочка пострадала в жутком ДТП на встречной полосе в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции и прокуратуре.По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу в 9:40 на съезде с трассы "Таврида" к селу Новопавловка. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ 2106 выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Ford.По данным прокуратуры Крыма, в настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства аварии.Ранее сообщалось, что женщина-водитель погибла в аварии в районе Красной Поляны, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.Читайте также на РИА Новости Крым:17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажирВиновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под судПчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенок
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок

В ДТП на съезде с трассы "Таврида" в Крыму погиб водитель и ранена трехлетняя девочка

13:23 14.06.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаСмертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма на трассе "Таврида"
Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма на трассе Таврида
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трехлетняя девочка пострадала в жутком ДТП на встречной полосе в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции и прокуратуре.
По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу в 9:40 на съезде с трассы "Таврида" к селу Новопавловка. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ 2106 выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Ford.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 53-летний водитель ВАЗ 2106 смертельно травмирован. Несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Ford Fusion получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", - уточнили в Госавтоинспекции.
По данным прокуратуры Крыма, в настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства аварии.
© Госавтоинспекция КрымаСмертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма на трассе "Таврида"
Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма на трассе Таврида
© Госавтоинспекция Крыма
Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе Крыма на трассе "Таврида"
Ранее сообщалось, что женщина-водитель погибла в аварии в районе Красной Поляны, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.
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