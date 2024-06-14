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В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок
В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок - РИА Новости Крым, 14.06.2024
В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок
Один человек погиб и трехлетняя девочка пострадала в жутком ДТП на встречной полосе в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T13:23
2024-06-14T13:23
2024-06-14T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трехлетняя девочка пострадала в жутком ДТП на встречной полосе в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции и прокуратуре.По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу в 9:40 на съезде с трассы "Таврида" к селу Новопавловка. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ 2106 выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Ford.По данным прокуратуры Крыма, в настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства аварии.Ранее сообщалось, что женщина-водитель погибла в аварии в районе Красной Поляны, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.Читайте также на РИА Новости Крым:17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажирВиновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под судПчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенок
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В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок
В ДТП на съезде с трассы "Таврида" в Крыму погиб водитель и ранена трехлетняя девочка