https://crimea.ria.ru/20240614/v-dtp-pod-bakhchisaraem-pogib-voditel-i-postradal-trekhletniy-rebenok-1138110184.html

В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок

В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок - РИА Новости Крым, 14.06.2024

В ДТП под Бахчисараем погиб водитель и пострадал трехлетний ребенок

Один человек погиб и трехлетняя девочка пострадала в жутком ДТП на встречной полосе в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T13:23

2024-06-14T13:23

2024-06-14T13:23

ситуация на дорогах крыма

крым

бахчисарайский район

происшествия

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

прокуратура республики крым

госавтоинспекция крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0e/1138109078_0:92:984:646_1920x0_80_0_0_a935e4e0cc83325a533b094bdb699e22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трехлетняя девочка пострадала в жутком ДТП на встречной полосе в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции и прокуратуре.По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу в 9:40 на съезде с трассы "Таврида" к селу Новопавловка. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ 2106 выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Ford.По данным прокуратуры Крыма, в настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства аварии.Ранее сообщалось, что женщина-водитель погибла в аварии в районе Красной Поляны, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.Читайте также на РИА Новости Крым:17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажирВиновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под судПчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенок

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарайский район, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, новости крыма