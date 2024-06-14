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Россия всегда укреплялась, проходя через испытания и сложности – Путин

Россия всегда укреплялась, проходя через испытания и сложности – Путин - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Россия всегда укреплялась, проходя через испытания и сложности – Путин

У России никогда не было благостных времен, но она всегда укреплялась, проходя через сложности и испытания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T19:33

2024-06-14T19:33

2024-06-14T19:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. У России никогда не было благостных времен, но она всегда укреплялась, проходя через сложности и испытания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев", которая проходит в Московской области в пятницу.Глава государства отметил, что название программы "Время героев" хоть и звучит "несколько пафосно", но с другой стороны "реально отражает ситуацию сегодняшнего дня"."Здесь много реально героев Российской Федерации, которые получили это высокое звание, но не просто так, а именно в силу совершений ими подвигов в прямом смысле этого слова", - сказал российский лидер.Путин добавил, что сама идея организовать эту программу родилась, когда он встречался со студентами, среди которых " были ребята и с тяжелыми ранениями, но с позитивным настроем и в самом хорошем смысле этого слова задором".О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.Она нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления.В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". Продолжительность обучения составит два года.27 мая стартовало обучение первого потока программы. Эксперты отобрали 83 участника, среди которых 65 военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, которые были призваны в армию по частичной мобилизации, а также три сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращаетсяС высоты прожитого опыта: зачем столетние ветераны из Ялты помогают СВОТест на прочность: эксперты оценили устойчивость РФ к вызовам времени

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, общество, герои сво, подвиги героев, новости, политика, образование в россии, высшее образование