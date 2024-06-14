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Россия всегда укреплялась, проходя через испытания и сложности – Путин
Россия всегда укреплялась, проходя через испытания и сложности – Путин - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Россия всегда укреплялась, проходя через испытания и сложности – Путин
У России никогда не было благостных времен, но она всегда укреплялась, проходя через сложности и испытания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T19:33
2024-06-14T19:33
2024-06-14T19:43
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. У России никогда не было благостных времен, но она всегда укреплялась, проходя через сложности и испытания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев", которая проходит в Московской области в пятницу.Глава государства отметил, что название программы "Время героев" хоть и звучит "несколько пафосно", но с другой стороны "реально отражает ситуацию сегодняшнего дня"."Здесь много реально героев Российской Федерации, которые получили это высокое звание, но не просто так, а именно в силу совершений ими подвигов в прямом смысле этого слова", - сказал российский лидер.Путин добавил, что сама идея организовать эту программу родилась, когда он встречался со студентами, среди которых " были ребята и с тяжелыми ранениями, но с позитивным настроем и в самом хорошем смысле этого слова задором".О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.Она нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления.В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". Продолжительность обучения составит два года.27 мая стартовало обучение первого потока программы. Эксперты отобрали 83 участника, среди которых 65 военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, которые были призваны в армию по частичной мобилизации, а также три сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: работа в интересах России и ее народов не прекращаетсяС высоты прожитого опыта: зачем столетние ветераны из Ялты помогают СВОТест на прочность: эксперты оценили устойчивость РФ к вызовам времени
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владимир путин (политик), россия, общество, герои сво, подвиги героев, новости, политика, образование в россии, высшее образование
Россия всегда укреплялась, проходя через испытания и сложности – Путин
Россия всегда укреплялась при прохождении через испытания и сложности – Путин
19:33 14.06.2024 (обновлено: 19:43 14.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. У России никогда не было благостных времен, но она всегда укреплялась, проходя через сложности и испытания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев", которая проходит в Московской области в пятницу.
"Почти никогда не было у России совсем уж благостных времен. Всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности. И всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали для себя внутреннее решение служить Отечеству, защищать его и приумножать", - сказал президент.
Глава государства отметил, что название программы "Время героев" хоть и звучит "несколько пафосно", но с другой стороны "реально отражает ситуацию сегодняшнего дня".
"Здесь много реально героев Российской Федерации, которые получили это высокое звание, но не просто так, а именно в силу совершений ими подвигов в прямом смысле этого слова", - сказал российский лидер.
Путин добавил, что сама идея организовать эту программу родилась, когда он встречался со студентами, среди которых " были ребята и с тяжелыми ранениями, но с позитивным настроем и в самом хорошем смысле этого слова задором".
"Когда я смотрел на ваших боевых товарищей, разговаривал с ними, в голову пришла самая простая мысль: если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого? Страна большая, и людей много, и талантливых очень много. Но среди всех, кто есть, среди талантливых, есть еще и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья и служат Родине в самых опасных условиях", – подчеркнул президент.
О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.
Она нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления.
В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления "Сенеж". Продолжительность обучения составит два года.
27 мая стартовало обучение первого потока программы. Эксперты отобрали 83 участника, среди которых 65 военных и ветеранов Минобороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, которые были призваны в армию по частичной мобилизации, а также три сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД.
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