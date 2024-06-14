https://crimea.ria.ru/20240614/glavnye-novosti-kryma-14-iyunya-1138121992.html

Главные новости Крыма: 14 июня

Главные новости Крыма: 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Главные новости Крыма: 14 июня

Президент России Владимир Путин рассказал, что грозило бы Крыму в составе Украины. СК возбудил дело из-за необеспечения ребенка жизненно важным лекарством... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T22:41

2024-06-14T22:41

2024-06-14T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал, что грозило бы Крыму в составе Украины. СК возбудил дело из-за необеспечения ребенка жизненно важным лекарством. Эксперт заявил о безопасности сухопутного коридора в Крым. Крымский детский хоспис получил президентский грант. Аксенов объявит выговор главе сельского поселения за мусор.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин: Киев после майдана готовил удар по КрымуПосле евромайдана киевские власти стали готовить удар по Крыму и грозили террором юго-восточным областям, которые выступили против государственного переворота, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД.Он отметил, что в этой ситуации Россия не могла оставить без защиты крымчан и севастопольцев. И добавил, что не Россия начала войну, а киевский режим развернул боевые действия после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости.Ребенок в Крыму лишен жизненно важного лекарстваГлавное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело о халатности по факту неполучения жизненно важного лекарства пятилетним ребенком в Крыму с хроническим заболеванием.По данным ведомства, отец 5-летнего мальчик из Красногвардейского района Крыма сообщал, что жизненно важный препарат, необходимый его ребенку, в продаже отсутствует – получить лекарство можно только через профильное ведомство.Сухопутный коридор в Крым безопасен – экспертСухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, рассказал глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, по сухопутному коридору сегодня ежесуточно движутся до 3 тысяч грузовиков и около 10 тысяч легковых автомобилей. Пропускная способность сухопутного коридора оценивается даже выше, чем пропускная способность Крымского моста и трассы "Таврида", добавил Цуркин.Крымский детский хоспис получил грантПроект Крымского детского хосписа получил президентский грант в размере почти пяти миллионов рублей. Речь идет о проекте "Повышение доступности комплексной паллиативной помощи детям и расширение программ поддержки семей с детьми, нуждающимися в оказании паллиативной помощи".Выговор главе Гвардейского сельского поселенияГлава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговор главе администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Игорю Чичкину за ненадлежащее санитарное состояние территорий в поселке. Такое решение принято после выезда в Симферопольский район по обращениям граждан.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости крыма, детский хоспис в крыму, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, майдан, евромайдан, владимир путин (политик)