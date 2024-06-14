Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240614/glavnye-novosti-kryma-14-iyunya-1138121992.html
Главные новости Крыма: 14 июня
Главные новости Крыма: 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Главные новости Крыма: 14 июня
Президент России Владимир Путин рассказал, что грозило бы Крыму в составе Украины. СК возбудил дело из-за необеспечения ребенка жизненно важным лекарством... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T22:41
2024-06-14T22:51
крым
главное за день
новости крыма
детский хоспис в крыму
ситуация с дефицитом лекарств в крыму
майдан
евромайдан
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136597253_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_60fbdc45602532e7468b3c8b030331c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал, что грозило бы Крыму в составе Украины. СК возбудил дело из-за необеспечения ребенка жизненно важным лекарством. Эксперт заявил о безопасности сухопутного коридора в Крым. Крымский детский хоспис получил президентский грант. Аксенов объявит выговор главе сельского поселения за мусор.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин: Киев после майдана готовил удар по КрымуПосле евромайдана киевские власти стали готовить удар по Крыму и грозили террором юго-восточным областям, которые выступили против государственного переворота, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД.Он отметил, что в этой ситуации Россия не могла оставить без защиты крымчан и севастопольцев. И добавил, что не Россия начала войну, а киевский режим развернул боевые действия после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости.Ребенок в Крыму лишен жизненно важного лекарстваГлавное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело о халатности по факту неполучения жизненно важного лекарства пятилетним ребенком в Крыму с хроническим заболеванием.По данным ведомства, отец 5-летнего мальчик из Красногвардейского района Крыма сообщал, что жизненно важный препарат, необходимый его ребенку, в продаже отсутствует – получить лекарство можно только через профильное ведомство.Сухопутный коридор в Крым безопасен – экспертСухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, рассказал глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, по сухопутному коридору сегодня ежесуточно движутся до 3 тысяч грузовиков и около 10 тысяч легковых автомобилей. Пропускная способность сухопутного коридора оценивается даже выше, чем пропускная способность Крымского моста и трассы "Таврида", добавил Цуркин.Крымский детский хоспис получил грантПроект Крымского детского хосписа получил президентский грант в размере почти пяти миллионов рублей. Речь идет о проекте "Повышение доступности комплексной паллиативной помощи детям и расширение программ поддержки семей с детьми, нуждающимися в оказании паллиативной помощи".Выговор главе Гвардейского сельского поселенияГлава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговор главе администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Игорю Чичкину за ненадлежащее санитарное состояние территорий в поселке. Такое решение принято после выезда в Симферопольский район по обращениям граждан.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136597253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6668e19726db3dc5a971997b87290871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, главное за день, новости крыма, детский хоспис в крыму, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, майдан, евромайдан, владимир путин (политик)
Главные новости Крыма: 14 июня

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 14 июня

22:41 14.06.2024 (обновлено: 22:51 14.06.2024)
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал, что грозило бы Крыму в составе Украины. СК возбудил дело из-за необеспечения ребенка жизненно важным лекарством. Эксперт заявил о безопасности сухопутного коридора в Крым. Крымский детский хоспис получил президентский грант. Аксенов объявит выговор главе сельского поселения за мусор.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин: Киев после майдана готовил удар по Крыму

После евромайдана киевские власти стали готовить удар по Крыму и грозили террором юго-восточным областям, которые выступили против государственного переворота, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД.
Он отметил, что в этой ситуации Россия не могла оставить без защиты крымчан и севастопольцев. И добавил, что не Россия начала войну, а киевский режим развернул боевые действия после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости.

Ребенок в Крыму лишен жизненно важного лекарства

Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело о халатности по факту неполучения жизненно важного лекарства пятилетним ребенком в Крыму с хроническим заболеванием.
По данным ведомства, отец 5-летнего мальчик из Красногвардейского района Крыма сообщал, что жизненно важный препарат, необходимый его ребенку, в продаже отсутствует – получить лекарство можно только через профильное ведомство.

Сухопутный коридор в Крым безопасен – эксперт

Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, рассказал глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин в эфире радио "Спутник в Крыму".
По его словам, по сухопутному коридору сегодня ежесуточно движутся до 3 тысяч грузовиков и около 10 тысяч легковых автомобилей. Пропускная способность сухопутного коридора оценивается даже выше, чем пропускная способность Крымского моста и трассы "Таврида", добавил Цуркин.

Крымский детский хоспис получил грант

Проект Крымского детского хосписа получил президентский грант в размере почти пяти миллионов рублей. Речь идет о проекте "Повышение доступности комплексной паллиативной помощи детям и расширение программ поддержки семей с детьми, нуждающимися в оказании паллиативной помощи".

Выговор главе Гвардейского сельского поселения

Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговор главе администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Игорю Чичкину за ненадлежащее санитарное состояние территорий в поселке. Такое решение принято после выезда в Симферопольский район по обращениям граждан.
 
КрымГлавное за деньНовости КрымаДетский хоспис в КрымуСитуация с дефицитом лекарств в КрымуМайданЕвромайданВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Во власти южного циклона: в субботу на Крым обрушатся сильные ливни
00:00Какой сегодня праздник: 15 июня
23:04Главное за день: 14 июня
22:41Главные новости Крыма: 14 июня
22:30Двое погибших найдены под завалами дома в Шебекино
22:21Санкции США и Мосбиржа без доллара и евро: что будет с рублем
21:59Эпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни
21:47Стоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире
21:28Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до семи
21:17В России утвердили концепцию государственной языковой политики
21:09В Ялте водитель мопеда наехал на инспектора ДПС и сбежал
20:54Путин назвал главный фактор непобедимости России
20:45Крымчан ждут две короткие недели в конце июня
20:27Путин: российские бойцы достойно воюют на Харьковском направлении
20:12Путин назвал численность российских войск в зоне СВО
19:58Стрельба в разных районах Севастополя связана с учениями военных
19:54Путин заявил о значительном омоложении командного состава ВС России
19:46Частник построил дом на территории древнего городища в Севастополе
19:33Россия всегда укреплялась, проходя через испытания и сложности – Путин
19:19Сто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской области
Лента новостейМолния