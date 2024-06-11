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Засуха в Ростовской области – объявлен режим ЧС - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Засуха в Ростовской области – объявлен режим ЧС
Засуха в Ростовской области – объявлен режим ЧС - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Засуха в Ростовской области – объявлен режим ЧС
В Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T20:08
2024-06-11T20:08
ростовская область
василий голубев
режим чс
новости
природа
урожай
засуха
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.В регионе с прошлой недели действовал режим повышенной готовности. Но из-за продолжительной почвенной засухи в Ростовской области, по информации властей, погибли и пострадали значительные площади посевов сельхозкультур."По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи донские аграрии могут потерять до 30% урожая", – уточнил Василий Голубев.Аналогичную информацию он озвучил в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Губернатор пояснил, что в текущем году была ранняя весна, и в марте взошли почти 100% посевов. В апреле пришла 30-градусная жара, а в мае ударили морозы. Это привело к потере урожая с 210 тысяч гектаров. В регионе более двух месяцев не было дождей, из-за угрозы засухи ввели режим повышенной готовности.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли засухи в Крыму – прогноз ВильфандаПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое летоКак весенние заморозки в Крыму отразятся на урожае картофеля
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ростовская область, василий голубев, режим чс, новости, природа, урожай, засуха
Засуха в Ростовской области – объявлен режим ЧС

Из-за засухи в Ростовской области объявлен режим ЧС – власти

20:08 11.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтепь
Степь - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения", – говорится в сообщении официального Telegram-канала.

В регионе с прошлой недели действовал режим повышенной готовности. Но из-за продолжительной почвенной засухи в Ростовской области, по информации властей, погибли и пострадали значительные площади посевов сельхозкультур.
"По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи донские аграрии могут потерять до 30% урожая", – уточнил Василий Голубев.
Аналогичную информацию он озвучил в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Губернатор пояснил, что в текущем году была ранняя весна, и в марте взошли почти 100% посевов. В апреле пришла 30-градусная жара, а в мае ударили морозы. Это привело к потере урожая с 210 тысяч гектаров. В регионе более двух месяцев не было дождей, из-за угрозы засухи ввели режим повышенной готовности.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРежим ЧСНовостиПриродаУрожайЗасуха
 
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