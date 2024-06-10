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Установлена судьба более ста пленных и пропавших без вести россиян
Установлена судьба более ста пленных и пропавших без вести россиян - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Установлена судьба более ста пленных и пропавших без вести россиян
Аппарату российского уполномоченного по правам человека удалось установить судьбу более сотни россиян, которые считались без вести пропавшими в зоне... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T14:36
2024-06-10T14:36
2024-06-10T16:31
татьяна москалькова
россия
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Аппарату российского уполномоченного по правам человека удалось установить судьбу более сотни россиян, которые считались без вести пропавшими в зоне спецоперации или находились в плену. Об этом во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.По ее словам, аппарат уполномоченного с каждым днем получает все больше обращений по гуманитарным вопросам от участников специальной военной операции и членов их семей."Очень важно, чтобы люди получали поддержку от нашего института. И эта поддержка связана не только с нарушением прав, но сегодня все больше появляется гуманитарных обращений", - сказала омбудсмен в ходе встречи с президентом.Москалькова отметила, что чаще за помощью стали обращаться эвакуированные из опасных районов граждане, в силу особой ситуации.31 мая Россия и Украина обменялись пленными, в результате чего на родину вернулись 75 российских военнослужащих. В плену на Украине им грозила смертельная опасность, заявила Татьяна Москалькова. Перед этим Киев официально блокировал обмен в течение нескольких месяцев. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список граждан Украины, которых киевские власти не хотели забирать.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену УкраиныМоскалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ195 российских военных возвращены из украинского плена
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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татьяна москалькова, россия, владимир путин (политик), пленные, общество, в мире, новости сво, украина, новости
Установлена судьба более ста пленных и пропавших без вести россиян
Установлена судьба более ста пленных и пропавших без вести на Украине россиян – омбудсмен
14:36 10.06.2024 (обновлено: 16:31 10.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Аппарату российского уполномоченного по правам человека удалось установить судьбу более сотни россиян, которые считались без вести пропавшими в зоне спецоперации или находились в плену. Об этом во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.
"У нас много обращений сегодня связано с без вести пропавшими, с пленными… Мы в диалоге с омбудсменом Украины, обмениваемся списками без вести пропавших. Нам удалось установить судьбу более 100 человек и помочь им", - сказала она.
По ее словам, аппарат уполномоченного с каждым днем получает все больше обращений по гуманитарным вопросам от участников специальной военной операции и членов их семей.
"Очень важно, чтобы люди получали поддержку от нашего института. И эта поддержка связана не только с нарушением прав, но сегодня все больше появляется гуманитарных обращений", - сказала омбудсмен в ходе встречи с президентом.
Москалькова отметила, что чаще за помощью стали обращаться эвакуированные из опасных районов граждане, в силу особой ситуации.
"Это эвакуированные, которые сегодня остаются на нашей территории в пунктах временного размещения, и, конечно, члены семей участников СВО и сами участники боевых действий. Этой категории мы уделяем особое внимание", - подчеркнула российский омбудсмен.
31 мая Россия и Украина обменялись пленными
, в результате чего на родину вернулись 75 российских военнослужащих. В плену на Украине им грозила смертельная опасность, заявила Татьяна Москалькова. Перед этим Киев официально блокировал обмен
в течение нескольких месяцев. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список
граждан Украины, которых киевские власти не хотели забирать.
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