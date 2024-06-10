https://crimea.ria.ru/20240610/ustanovlena-sudba-bolee-sta-plennykh-i-propavshikh-bez-vesti-rossiyan-1137995945.html

Установлена судьба более ста пленных и пропавших без вести россиян

Установлена судьба более ста пленных и пропавших без вести россиян - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Установлена судьба более ста пленных и пропавших без вести россиян

Аппарату российского уполномоченного по правам человека удалось установить судьбу более сотни россиян, которые считались без вести пропавшими в зоне... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T14:36

2024-06-10T14:36

2024-06-10T16:31

татьяна москалькова

россия

владимир путин (политик)

пленные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Аппарату российского уполномоченного по правам человека удалось установить судьбу более сотни россиян, которые считались без вести пропавшими в зоне спецоперации или находились в плену. Об этом во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.По ее словам, аппарат уполномоченного с каждым днем получает все больше обращений по гуманитарным вопросам от участников специальной военной операции и членов их семей."Очень важно, чтобы люди получали поддержку от нашего института. И эта поддержка связана не только с нарушением прав, но сегодня все больше появляется гуманитарных обращений", - сказала омбудсмен в ходе встречи с президентом.Москалькова отметила, что чаще за помощью стали обращаться эвакуированные из опасных районов граждане, в силу особой ситуации.31 мая Россия и Украина обменялись пленными, в результате чего на родину вернулись 75 российских военнослужащих. В плену на Украине им грозила смертельная опасность, заявила Татьяна Москалькова. Перед этим Киев официально блокировал обмен в течение нескольких месяцев. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список граждан Украины, которых киевские власти не хотели забирать.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену УкраиныМоскалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ195 российских военных возвращены из украинского плена

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, россия, владимир путин (политик), пленные, общество, в мире, новости сво, украина, новости