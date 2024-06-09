https://crimea.ria.ru/20240609/bylo--stalo-kak-khersonskaya-oblast-razvivaetsya-v-sostave-rossii-1137824228.html
Было – стало: как Херсонская область развивается в составе России
Было – стало: как Херсонская область развивается в составе России - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Было – стало: как Херсонская область развивается в составе России
Жители Херсонской области ждали Россию, даже те, кто уехал из региона, возвращаются обратно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета по... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T14:53
2024-06-09T14:53
2024-06-09T14:53
рустем ниметуллаев
радио "спутник в крыму"
херсонская область
общество
россия
политика
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137867734_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16f5a192f80c942fe0655fb3e8c36e1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области ждали Россию, даже те, кто уехал из региона, возвращаются обратно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета по межнациональной политике, вопросам некоммерческих организаций и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы, советник губернатора региона Рустем Ниметуллаев.По его словам, жители области интегрировались в российское правовое поле. Люди получают социальные пособия, имеют возможность учиться и развиваться, работать независимо от национальности и получать бесплатную медицинскую помощь, чему до сих пор многие удивляются.Разница между тем, как было и как стало, ощутима сразу, как только пересекаешь Чонгар – границу региона со стороны Крыма, отметил он."Все, что касается социальной сферы – восстанавливается. И у людей другое настроение", – подчеркнул Ниметуллаев.По его словам, те, кто были обмануты и запуганы преступной властью на Украине, и выехали из региона, в большинстве своем возвращаются, видя положительные изменения.Он напомнил, что референдум на территории Херсонской области показал высокую явку, хотя украинские нацисты изо всех сил пытались помешать волеизъявлению, "и ракетами обстреливали, и артиллерией, но люди все равно шли на избирательные участки, как на праздник", отметил Ниметуллаев.По его мнению, происходящее в Херсонской области является лучшим доказательством того, что жители региона не только хотят быть с Россией, но и доверяют государству, в котором живут, потому что оно заботится о своих людях, детях.Ранее Ниметуллаев заявил, что народ на Украине хотя и запуган, но скоро поднимется против власти Зеленского.Читайте также на РИА Новости Крым: Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в КрымНовые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнесаХерсонская область получит более 8 млрд рублей на ремонт дорог
херсонская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137867734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd65c892170b09cd5c5b438208327402.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустем ниметуллаев, херсонская область, общество, россия, политика, мнения
Было – стало: как Херсонская область развивается в составе России
Жители Херсонской области хотят быть с Россией и доверяют государству
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым.
Жители Херсонской области ждали Россию, даже те, кто уехал из региона, возвращаются обратно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил глава комитета по межнациональной политике, вопросам некоммерческих организаций и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы, советник губернатора региона Рустем Ниметуллаев.
По его словам, жители области интегрировались в российское правовое поле. Люди получают социальные пособия, имеют возможность учиться и развиваться, работать независимо от национальности и получать бесплатную медицинскую помощь, чему до сих пор многие удивляются.
"Они не понимают, как это можно прийти – и тебя вылечат бесплатно. Все препараты, которые есть в нашей стране, ты получишь, самые лучшие. А многие люди не могли своих деток обеспечить, если кто-то болел, потому что мы знаем, как на Украине была построена медицина и не только", – сказал Ниметуллаев.
Разница между тем, как было и как стало, ощутима сразу, как только пересекаешь Чонгар – границу региона со стороны Крыма, отметил он.
"Все, что касается социальной сферы – восстанавливается. И у людей другое настроение", – подчеркнул Ниметуллаев.
По его словам, те, кто были обмануты и запуганы преступной властью на Украине, и выехали из региона, в большинстве своем возвращаются, видя положительные изменения.
Он напомнил, что референдум на территории Херсонской области показал высокую явку, хотя украинские нацисты изо всех сил пытались помешать волеизъявлению, "и ракетами обстреливали, и артиллерией, но люди все равно шли на избирательные участки, как на праздник", отметил Ниметуллаев.
По его мнению, происходящее в Херсонской области является лучшим доказательством того, что жители региона не только хотят быть с Россией, но и доверяют государству, в котором живут, потому что оно заботится о своих людях, детях.
Ранее Ниметуллаев заявил, что народ на Украине хотя и запуган, но скоро поднимется против власти Зеленского
.
Читайте также на РИА Новости Крым: