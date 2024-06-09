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Было – стало: как Херсонская область развивается в составе России

Было – стало: как Херсонская область развивается в составе России - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Было – стало: как Херсонская область развивается в составе России

Жители Херсонской области ждали Россию, даже те, кто уехал из региона, возвращаются обратно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета по... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T14:53

2024-06-09T14:53

2024-06-09T14:53

рустем ниметуллаев

радио "спутник в крыму"

херсонская область

общество

россия

политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области ждали Россию, даже те, кто уехал из региона, возвращаются обратно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета по межнациональной политике, вопросам некоммерческих организаций и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы, советник губернатора региона Рустем Ниметуллаев.По его словам, жители области интегрировались в российское правовое поле. Люди получают социальные пособия, имеют возможность учиться и развиваться, работать независимо от национальности и получать бесплатную медицинскую помощь, чему до сих пор многие удивляются.Разница между тем, как было и как стало, ощутима сразу, как только пересекаешь Чонгар – границу региона со стороны Крыма, отметил он."Все, что касается социальной сферы – восстанавливается. И у людей другое настроение", – подчеркнул Ниметуллаев.По его словам, те, кто были обмануты и запуганы преступной властью на Украине, и выехали из региона, в большинстве своем возвращаются, видя положительные изменения.Он напомнил, что референдум на территории Херсонской области показал высокую явку, хотя украинские нацисты изо всех сил пытались помешать волеизъявлению, "и ракетами обстреливали, и артиллерией, но люди все равно шли на избирательные участки, как на праздник", отметил Ниметуллаев.По его мнению, происходящее в Херсонской области является лучшим доказательством того, что жители региона не только хотят быть с Россией, но и доверяют государству, в котором живут, потому что оно заботится о своих людях, детях.Ранее Ниметуллаев заявил, что народ на Украине хотя и запуган, но скоро поднимется против власти Зеленского.Читайте также на РИА Новости Крым: Дети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в КрымНовые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнесаХерсонская область получит более 8 млрд рублей на ремонт дорог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустем ниметуллаев, херсонская область, общество, россия, политика, мнения