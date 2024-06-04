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Народ на Украине скоро поднимется против власти Зеленского – эксперт - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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https://crimea.ria.ru/20240604/narod-na-ukraine-skoro-podnimetsya-protiv-vlasti-zelenskogo--ekspert-1137821693.html
Народ на Украине скоро поднимется против власти Зеленского – эксперт
Народ на Украине скоро поднимется против власти Зеленского – эксперт - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Народ на Украине скоро поднимется против власти Зеленского – эксперт
Как бы ни запугивал и ни отлавливал украинцев киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, они не будут массово воевать против русских и скоро поднимутся... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T21:47
2024-06-04T21:47
новости
радио "спутник в крыму"
рустем ниметуллаев
мнения
украина
политика
владимир зеленский (президент украины)
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Украинский народ скоро поднимется против власти Зеленского – эксперт
Украинский народ скоро поднимется против власти Зеленского – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Как бы ни запугивал и ни отлавливал украинцев киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, они не будут массово воевать против русских и скоро поднимутся против самих преступников у власти на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава комитета по межнациональной политике, вопросам некоммерческих организаций и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы, советник губернатора региона Рустем Ниметуллаев.По словам Ниметуллаева, системное подавление прав человека и оппозиции на Украине, которая там была одна – пророссийская – стало целенаправленной политикой киевского режима еще во время прихода к власти Ющенко, позволившего реанимировать нацизм.Владимир Зеленский, с которым нацисты пришли уже к власти, превзошел его во всем. Но добиться массовости граждан Украины, которые будут воевать против братского русского народа, ему и его сторонникам не удалось и не удастся, уверен Ниметуллаев.И подчеркивает, что на Украине есть здравомыслящие люди. Есть те, которых задурили, но основная масса все понимает.По мнению эксперта, многие на Украине боятся преступников у власти, которые готовы их уничтожать ежедневно. Но непременно найдутся те, кто поднимется, потому что видят, что творится с православными церквями, верой и народом, который именно "благодаря" Зеленскому может быть стерт с лица земли.Граждане Украины не имеют шансов там свободно жить, растить своих детей и сохранять культуру, идентичность, которые у них была и есть – у них отнимают все, на чем они воспитывались, считает эксперт.Ситуацию на Украине накаляет до предела так называемая мобилизация, в рамках которой людей отлавливают на улицах, как бездомных собак, и тенденция нарастает, сказал депутат.Также нарастает недовольство людей, которым запрещают разговаривать на русском языке, слушать на нем музыку и смотреть фильмы, добавил он."И сегодня люди боятся во многих регионах Украины говорить на русском языке, хотя в обиходе там всегда был на 99% русский язык. В редких исключениях – на западной Украине, где-то в селах между собой разговаривали на украинском, но основной язык был русский", – отметил Ниметуллаев.И подчеркнул, что в отличие от России, где внимание уделяется всем народностям, проживающим на территории страны, политика Украины с самого начала ее существования после распада СССР была агрессивно националистическая. Сегодня она достигла своего апогея.Читайте также на РИА Новости Крым:45 уклонистов погибли на Украине в попытке пересечь границу вплавь Киев потерял за сутки более 1700 боевиков Что помогло защитить образование на русском языке в Крыму – сенатор
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новости, рустем ниметуллаев, мнения, украина, политика, владимир зеленский (президент украины)
Народ на Украине скоро поднимется против власти Зеленского – эксперт

Украинский народ скоро поднимется против власти Зеленского – эксперт

21:47 04.06.2024
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo Alastair Grant
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Как бы ни запугивал и ни отлавливал украинцев киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, они не будут массово воевать против русских и скоро поднимутся против самих преступников у власти на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава комитета по межнациональной политике, вопросам некоммерческих организаций и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы, советник губернатора региона Рустем Ниметуллаев.
Украинский народ скоро поднимется против власти Зеленского – эксперт
21:47
По словам Ниметуллаева, системное подавление прав человека и оппозиции на Украине, которая там была одна – пророссийская – стало целенаправленной политикой киевского режима еще во время прихода к власти Ющенко, позволившего реанимировать нацизм.
Владимир Зеленский, с которым нацисты пришли уже к власти, превзошел его во всем. Но добиться массовости граждан Украины, которые будут воевать против братского русского народа, ему и его сторонникам не удалось и не удастся, уверен Ниметуллаев.

"Они прекрасно понимают: сколько бы им ни давали оружия, как бы ни разрешали бить вглубь нашей территории, этот рубикон, на который они рассчитывали – массовости украинского народа, который будет воевать против братского русского народа, – этого не произошло и не произойдет никогда", – считает Ниметуллаев.

И подчеркивает, что на Украине есть здравомыслящие люди. Есть те, которых задурили, но основная масса все понимает.
По мнению эксперта, многие на Украине боятся преступников у власти, которые готовы их уничтожать ежедневно. Но непременно найдутся те, кто поднимется, потому что видят, что творится с православными церквями, верой и народом, который именно "благодаря" Зеленскому может быть стерт с лица земли.

"Думаю, что в ближайшее время сам народ поднимется. Если в 2014 году на Майдан людей сгоняли, проплачивали акции, чтобы сделать государственный переворот, то на сегодняшний день люди сами видят, что они вроде бы на свободе, но в тюрьме", – сказал Ниметуллаев.

Граждане Украины не имеют шансов там свободно жить, растить своих детей и сохранять культуру, идентичность, которые у них была и есть – у них отнимают все, на чем они воспитывались, считает эксперт.
Ситуацию на Украине накаляет до предела так называемая мобилизация, в рамках которой людей отлавливают на улицах, как бездомных собак, и тенденция нарастает, сказал депутат.
Также нарастает недовольство людей, которым запрещают разговаривать на русском языке, слушать на нем музыку и смотреть фильмы, добавил он.
"И сегодня люди боятся во многих регионах Украины говорить на русском языке, хотя в обиходе там всегда был на 99% русский язык. В редких исключениях – на западной Украине, где-то в селах между собой разговаривали на украинском, но основной язык был русский", – отметил Ниметуллаев.
И подчеркнул, что в отличие от России, где внимание уделяется всем народностям, проживающим на территории страны, политика Украины с самого начала ее существования после распада СССР была агрессивно националистическая. Сегодня она достигла своего апогея.

"Это самый настоящий фашизм – те действия, которые происходят на территории Украины. Для всех нормальных здравомыслящих людей это очевидный факт. Это факт геноцида, гибридной войны против российского государства. Но как история неоднократно показывала – русский мир был, есть и будет", – подытожил эксперт.

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