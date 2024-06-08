https://crimea.ria.ru/20240608/v-sankt-peterburge-zavershil-rabotu-mezhdunarodnyy-ekonomicheskiy-forum-1137969372.html

В Санкт-Петербурге завершил работу Международный экономический форум

В Санкт-Петербурге завершил работу Международный экономический форум - РИА Новости Крым, 08.06.2024

В Санкт-Петербурге завершил работу Международный экономический форум

Санкт-Петербургский международный экономический форум завершил работу. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T20:15

2024-06-08T20:15

2024-06-08T20:17

пмэф

санкт-петербург

экономика

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137863665_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c4cf16934e3d52b7d2c2c36e5aef5f9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Санкт-Петербургский международный экономический форум завершил работу. Об этом пишет РИА Новости.В этом году ПМЭФ его посетили более 21 тысячи представителей из 139 стран. Заключено более 980 соглашений на общую сумму 6,4 трлн рублей. В том числе Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) продлился с 5 по 8 июня. Главной его темой обозначена "Основа многополярности — формирование новых центров роста".В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин сделал ряд важнейших заявлений, касающихся социально-экономического развития страны.В форуме участвовали президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагв, глава Республики Сербской и другие высокопоставленные лица.Форум признан одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет ПМЭФ завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года Форум проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В 2021 году стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиардаНа ПМЭФ Крым заключил соглашений на 40 млрд рублейВ Севастополе инвестор построит микрорайон за 26 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20240608/postpred-kryma-turtsiya-kak-chlen-nato-vryad-li-vstupit-v-briks-1137960052.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, санкт-петербург, экономика, россия, новости