https://crimea.ria.ru/20240607/na-pmef-krym-zaklyuchil-soglasheniy-na-40-mlrd-rubley-1137953909.html

На ПМЭФ Крым заключил соглашений на 40 млрд рублей

На ПМЭФ Крым заключил соглашений на 40 млрд рублей - РИА Новости Крым, 07.06.2024

На ПМЭФ Крым заключил соглашений на 40 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Крым заключил соглашений на более чем 40 млрд рублей, что говорит о хорошей экономической форме... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T22:57

2024-06-07T22:57

2024-06-07T22:57

пмэф

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Крым заключил соглашений на более чем 40 млрд рублей, что говорит о хорошей экономической форме региона. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, фрагмент интервью телеканалу "Россия 24" он опубликовал в своем Telegram-канале.По мнению Константинова, текущий год стал для Республики символичным. Так, в 2024 году крымчане отметили 10-летие Крымской весны и 80-летие освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков, поучаствовали в выборах президента, в ближайшем будущем пройдут выборы депутатов Госсовета РК и местных советов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что регион вошел в первую пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России.По его словам, лучшие регионы попадают в рейтинг, если соответствуют 70 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. Севастополь поднялся с четвертого на третье место среди субъектов Южного федерального округа в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, обозначил губернатор города Михаил Развожаев.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) открылся в северной столице. Он продлится с 5 по 8 июня. Главной его темой обозначена "Основа многополярности — формирование новых центров роста".В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин сделал ряд важнейших заявлений, касающихся социально-экономического развития страны. О чем говорил российский лидер на ПМЭФ – читайте в подборке РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублейВ Севастополе инвестор построит микрорайон за 26 млрд рублейСколько денег выручил Крым от продажи имущества украинских олигархов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, владимир константинов, госсовет рф, крым, новости крыма, экономика