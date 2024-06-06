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В Крыму уверены в запуске паромного сообщения с Турцией после СВО - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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В Крыму уверены в запуске паромного сообщения с Турцией после СВО
В Крыму уверены в запуске паромного сообщения с Турцией после СВО - РИА Новости Крым, 06.06.2024
В Крыму уверены в запуске паромного сообщения с Турцией после СВО
И Турция, и Крым заинтересованы в возобновлении паромного сообщения, но прежде необходимо решить вопросы безопасности судоходства в Черном море. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T17:48
2024-06-06T17:56
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. И Турция, и Крым заинтересованы в возобновлении паромного сообщения, но прежде необходимо решить вопросы безопасности судоходства в Черном море. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Основное препятствие на пути реализации этой инициативы – риски в области безопасности судоходства в Черном море, вызванные действиями киевского режима, отметил политик."Нужно в первую очередь урегулировать вопросы безопасности. Украинские безэкипажные катера являются серьезной угрозой для судов. Сама идея паромного сообщения живая, но нужно обеспечить безопасность", – подчеркнул Константинов.Паромное сообщение между Крымом и Турцией было окончательно прервано из-за санкций в 2017 году. В конце 2023 года глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о планах заключить договор о побратимстве с муниципальным районом Стамбула – Бейликдюзю, а также о турецком интересе в развитии торговых связей.Вице-премьер правительства Крыма – Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов весной этого года сообщил, что власти РК предложил Анкаре возобновить торговое морское сообщение между портами Крыма и Турции.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция в БРИКС: кому это выгодноЗайдет ли турецкий бизнес в Крым и новые регионы РоссииПутин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море
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пмэф, россия, турция, сотрудничество, крым, новости, новости крыма, санкт-петербург
В Крыму уверены в запуске паромного сообщения с Турцией после СВО

Турция заинтересована в возобновлении паромного сообщения с Крымом – Константинов

17:48 06.06.2024 (обновлено: 17:56 06.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченский порт
Керченский порт - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. И Турция, и Крым заинтересованы в возобновлении паромного сообщения, но прежде необходимо решить вопросы безопасности судоходства в Черном море. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"И мы, и Турция заинтересованы в сотрудничестве друг с другом. Интерес Турции понятен: страна находится не в лучшем своем экономическом положении, и в любых сделках с Россией, в том числе с Крымом, она должна быть крайне заинтересована. Да, есть санкции, но уже есть механизмы, как их обойти", – сказал глава парламента республики.

Основное препятствие на пути реализации этой инициативы – риски в области безопасности судоходства в Черном море, вызванные действиями киевского режима, отметил политик.
"Нужно в первую очередь урегулировать вопросы безопасности. Украинские безэкипажные катера являются серьезной угрозой для судов. Сама идея паромного сообщения живая, но нужно обеспечить безопасность", – подчеркнул Константинов.
Паромное сообщение между Крымом и Турцией было окончательно прервано из-за санкций в 2017 году. В конце 2023 года глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о планах заключить договор о побратимстве с муниципальным районом Стамбула – Бейликдюзю, а также о турецком интересе в развитии торговых связей.
Вице-премьер правительства Крыма – Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов весной этого года сообщил, что власти РК предложил Анкаре возобновить торговое морское сообщение между портами Крыма и Турции.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
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ПМЭФРоссияТурцияСотрудничествоКрымНовостиНовости КрымаСанкт-Петербург
 
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