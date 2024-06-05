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Каким будет учебный корпус КФУ после возобновленной реконструкции
Каким будет учебный корпус КФУ после возобновленной реконструкции - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Каким будет учебный корпус КФУ после возобновленной реконструкции
В Симферополе возобновлена реконструкция учебного корпуса Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Об этом сообщил зампредседателя... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T17:08
2024-06-05T17:08
2024-06-05T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе возобновлена реконструкция учебного корпуса Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Работа ведется в рамках системного сокращения долгостроев в стране. Финансирование осуществляется по программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, уточнил он.В настоящее время на объекте уже завершен демонтаж недостроенной пристройки и основного здания. Строители приступили к устройству шпунтового ограждения.Как пояснил гендиректор компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян, в обновленном корпусе разместят учебные аудитории, рекреационные зоны, лекционный зал с фойе, административные и бытовые помещения.Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского объединяет 13 институтов, 7 колледжей и техникумов, ряд научных центров. В числе основных специальностей – медицина, строительство, сельское хозяйство, туризм и археология.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовкиЧто ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ КурьяноваБотаническому саду КФУ – 20 лет: что изменилось
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Каким будет учебный корпус КФУ после возобновленной реконструкции
Реконструкция учебного корпуса КФУ возобновлена в Симферополе
17:08 05.06.2024 (обновлено: 18:00 05.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе возобновлена реконструкция учебного корпуса Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Работа ведется в рамках системного сокращения долгостроев в стране. Финансирование осуществляется по программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, уточнил он.
"По итогам строительных работ увеличим этажность здания с пяти до шести, его общая площадь вырастет с 3 до 7,7 тысячи квадратных метров, – сообщил Хуснуллин. – В обновленном здании учебного корпуса смогут учиться более 700 студентов и работать около 220 сотрудников и преподавателей".
В настоящее время на объекте уже завершен демонтаж недостроенной пристройки и основного здания. Строители приступили к устройству шпунтового ограждения.
Как пояснил гендиректор компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян, в обновленном корпусе разместят учебные аудитории, рекреационные зоны, лекционный зал с фойе, административные и бытовые помещения.
"Фасад здания будет выполнен декоративной штукатуркой в классическом стиле, доминантой станет угловая надстройка в виде башни со скатной кровлей и шпилем", – отметил Оганесян.
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского объединяет 13 институтов, 7 колледжей и техникумов, ряд научных центров. В числе основных специальностей – медицина, строительство, сельское хозяйство, туризм и археология.
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