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ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области
ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.06.2024
ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области
Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением противокорабельной ракеты "Нептун" и БПЛА самолетного типа по Белгородской... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T17:54
2024-06-02T17:54
2024-06-02T17:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением противокорабельной ракеты "Нептун" и БПЛА самолетного типа по Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.В воскресенье утром в Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. В результате отсрелов украинских боевиков ранены трое чиновников и шесть мирных жителей.Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской областиСпецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
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ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области
ВСУ ударили противокорабельными ракетой "Нептун" по Белгородской области