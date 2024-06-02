https://crimea.ria.ru/20240602/vsu-udarili-protivokorabelnoy-raketoy-neptun-po-belgorodskoy-oblasti-1137798280.html

ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области

ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.06.2024

ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области

Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением противокорабельной ракеты "Нептун" и БПЛА самолетного типа по Белгородской... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T17:54

2024-06-02T17:54

2024-06-02T17:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением противокорабельной ракеты "Нептун" и БПЛА самолетного типа по Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.В воскресенье утром в Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. В результате отсрелов украинских боевиков ранены трое чиновников и шесть мирных жителей.Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской областиСпецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада

https://crimea.ria.ru/20240602/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-atake-drona-na-mashinu-v-kurskoy-oblasti-1137791788.html

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