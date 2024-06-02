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ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области
ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.06.2024
ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области
Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением противокорабельной ракеты "Нептун" и БПЛА самолетного типа по Белгородской... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T17:54
2024-06-02T17:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением противокорабельной ракеты "Нептун" и БПЛА самолетного типа по Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.В воскресенье утром в Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. В результате отсрелов украинских боевиков ранены трое чиновников и шесть мирных жителей.Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской областиСпецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
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ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области

ВСУ ударили противокорабельными ракетой "Нептун" по Белгородской области

17:54 02.06.2024
 
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны УкраиныИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением противокорабельной ракеты "Нептун" и БПЛА самолетного типа по Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО одна противокорабельная ракета "Нептун" и три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

В воскресенье утром в Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. В результате отсрелов украинских боевиков ранены трое чиновников и шесть мирных жителей.
Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.
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