https://crimea.ria.ru/20240602/v-sevastopole-prostilis-s-boytsom-otryada-shtorm-v-konstantinom-khokhrinym-1137795716.html

В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным

В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным - РИА Новости Крым, 02.06.2024

В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным

В Севастополе простились с героем спецоперации, бойцом штурмового отряда Константином Хохриным. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T14:20

2024-06-02T14:20

2024-06-02T14:20

севастополь

утраты

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, бойцом штурмового отряда Константином Хохриным. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Константин Хохрин родился в Севастополе, учился в школе №27. В 2021 году был осужден за нетяжкое преступление. После заключил контракт с Вооруженными силами России и отправился на фронт. Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште простились с героем спецоперации Романом ТочилкинымВ Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром ЯценкоВ Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым

https://crimea.ria.ru/20240528/za-semyu-i-rodinu-ne-zhaleya-zhizni-dinastiya-moryakov-paliy-iz-sevastopolya-1137657781.html

севастополь

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севастополь, утраты, герои сво, новости сво, общество, михаил развожаев