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В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным
В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным - РИА Новости Крым, 02.06.2024
В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным
В Севастополе простились с героем спецоперации, бойцом штурмового отряда Константином Хохриным. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, бойцом штурмового отряда Константином Хохриным. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Константин Хохрин родился в Севастополе, учился в школе №27. В 2021 году был осужден за нетяжкое преступление. После заключил контракт с Вооруженными силами России и отправился на фронт. Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште простились с героем спецоперации Романом ТочилкинымВ Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром ЯценкоВ Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым
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севастополь, утраты, герои сво, новости сво, общество, михаил развожаев
В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным

Оператора отряда "Шторм V" Константина Хохрина проводили в последний путь в Севастополе

14:20 02.06.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевГвардии рядовой, старший оператор штурмового отряда "Шторм V" Константин Хохрин
Гвардии рядовой, старший оператор штурмового отряда Шторм V Константин Хохрин
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, бойцом штурмового отряда Константином Хохриным. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Константин Хохрин родился в Севастополе, учился в школе №27. В 2021 году был осужден за нетяжкое преступление. После заключил контракт с Вооруженными силами России и отправился на фронт.

"Службу проходил в гвардейском мотострелковом соединении, воевал умело и инициативно, достойно выполняя все задачи, поставленные командованием. Константин Александрович Хохрин погиб при выполнении боевой задачи на Авдеевском направлении", - написал Развожаев в Telegram.

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