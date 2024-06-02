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В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным
В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным - РИА Новости Крым, 02.06.2024
В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным
В Севастополе простились с героем спецоперации, бойцом штурмового отряда Константином Хохриным. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T14:20
2024-06-02T14:20
2024-06-02T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации, бойцом штурмового отряда Константином Хохриным. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Константин Хохрин родился в Севастополе, учился в школе №27. В 2021 году был осужден за нетяжкое преступление. После заключил контракт с Вооруженными силами России и отправился на фронт. Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште простились с героем спецоперации Романом ТочилкинымВ Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром ЯценкоВ Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым
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севастополь, утраты, герои сво, новости сво, общество, михаил развожаев
В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным
Оператора отряда "Шторм V" Константина Хохрина проводили в последний путь в Севастополе