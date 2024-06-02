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Отели Крыма: что с ценами летом 2024
Отели Крыма: что с ценами летом 2024 - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Отели Крыма: что с ценами летом 2024
Стоимость отдыха в гостиницах Крыма летом 2024 года останется на уровне прошлого высокого сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T15:04
2024-06-02T15:04
2024-06-02T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Стоимость отдыха в гостиницах Крыма летом 2024 года останется на уровне прошлого высокого сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в туротрасли Людмила Бабий.Она также отметила рост бронирования туристами крымских отелей в сезоне 2024."Мы учитываем сейчас все факторы. И то, что происходит сейчас, это достаточно хороший показатель. Крым достаточно плотно в плане безопасности защищен, и мы с вами ведем обыкновенный, вполне светский, мирный образ жизни, не страдаем от большого количества ограничений", - отметила она.Ранее Бабий отметила, что российский турист сейчас достаточно мобилен, любит путешествовать на автомобилях и предпочитает не задерживаться на одном месте надолго. Поэтому любая точка роста в сфере туризма и гостеприимства автоматически повышает интерес и спрос в двух-трех часах езды от нее.В Кремле заявили, что опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонБезопасный туризм и свежее пиво: что ждет россиян в июнеКурортный сезон в Крыму состоится – Константинов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Отели Крыма: что с ценами летом 2024
Цены на гостиницы в Крыму сохранились на уровне прошлого года – эксперт отрасли