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Отели Крыма: что с ценами летом 2024 - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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Отели Крыма: что с ценами летом 2024
Отели Крыма: что с ценами летом 2024 - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Отели Крыма: что с ценами летом 2024
Стоимость отдыха в гостиницах Крыма летом 2024 года останется на уровне прошлого высокого сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T15:04
2024-06-02T15:04
радио "спутник в крыму"
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отдых в крыму
отдых
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общество
цены в крыму
людмила бабий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Стоимость отдыха в гостиницах Крыма летом 2024 года останется на уровне прошлого высокого сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в туротрасли Людмила Бабий.Она также отметила рост бронирования туристами крымских отелей в сезоне 2024."Мы учитываем сейчас все факторы. И то, что происходит сейчас, это достаточно хороший показатель. Крым достаточно плотно в плане безопасности защищен, и мы с вами ведем обыкновенный, вполне светский, мирный образ жизни, не страдаем от большого количества ограничений", - отметила она.Ранее Бабий отметила, что российский турист сейчас достаточно мобилен, любит путешествовать на автомобилях и предпочитает не задерживаться на одном месте надолго. Поэтому любая точка роста в сфере туризма и гостеприимства автоматически повышает интерес и спрос в двух-трех часах езды от нее.В Кремле заявили, что опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонБезопасный туризм и свежее пиво: что ждет россиян в июнеКурортный сезон в Крыму состоится – Константинов
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РИА Новости Крым
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Отели Крыма: что с ценами летом 2024

Цены на гостиницы в Крыму сохранились на уровне прошлого года – эксперт отрасли

15:04 02.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Стоимость отдыха в гостиницах Крыма летом 2024 года останется на уровне прошлого высокого сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в туротрасли Людмила Бабий.

"Крым по-прежнему радует ценами, уже который год. В отличие от других регионов, где стоимость туруслуг и гостиниц растут в преддверии сезона, у нас они остаются на уровне прошлого года. И это хороший задел на сезон", – сказала Бабий.

Она также отметила рост бронирования туристами крымских отелей в сезоне 2024.
"Мы учитываем сейчас все факторы. И то, что происходит сейчас, это достаточно хороший показатель. Крым достаточно плотно в плане безопасности защищен, и мы с вами ведем обыкновенный, вполне светский, мирный образ жизни, не страдаем от большого количества ограничений", - отметила она.
Ранее Бабий отметила, что российский турист сейчас достаточно мобилен, любит путешествовать на автомобилях и предпочитает не задерживаться на одном месте надолго. Поэтому любая точка роста в сфере туризма и гостеприимства автоматически повышает интерес и спрос в двух-трех часах езды от нее.
В Кремле заявили, что опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет.
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