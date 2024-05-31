https://crimea.ria.ru/20240531/bezopasnyy-turizm-i-svezhee-pivo-chto-zhdet-rossiyan-v-iyune-1137724406.html

Безопасный туризм и свежее пиво: что ждет россиян в июне

Безопасный туризм и свежее пиво: что ждет россиян в июне - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Безопасный туризм и свежее пиво: что ждет россиян в июне

В июне некоторые категории пенсионеров в России получат прибавку к пенсии, мастера народных промыслов смогут рассчитывать на финансовую помощь, туристические... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T19:31

2024-05-31T19:31

2024-05-31T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В июне некоторые категории пенсионеров в России получат прибавку к пенсии, мастера народных промыслов смогут рассчитывать на финансовую помощь, туристические маршруты станут безопаснее, а пиво – всегда свежим, поскольку продать просрочку не получится.Главные законодательные новшества первого летнего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Пенсии и пособияТрадиционно каждый новый месяц гарантирует прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в мае, в июне прибавят 100% фиксированной выплаты – 8134, 88 рубля. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности.Кроме того, Соцфонд обновил порядок извещения россиян о назначении социальных и страховых пенсий. Письма с уточнением вида выплаты, условий по которым она назначена, информацией о сроках и размере начисления "прилетят" на Госуслуги или по почте – обычной или электронной.Новости для разведенных родителей: правила учета дохода семей, претендующих на единое детское пособие, меняются. По закону размер пособия может составить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в каждом конкретном регионе – в Крыму детский прожиточный минимум утвержден в сумме 14 989 рублей.Раньше в доходах не учитывали алименты, если они не были назначены судом. Теперь будет так: если суд был, посчитают всю сумму от второго родителя, поступившую на счет. Если не было – учтут сумму, указанную в соглашении сторон, например, заключенном у нотариуса.Правовая помощь и мамы-заключенныеБесплатную юридическую помощь окажут по новому стандарту. Это касается правовых консультаций, составления жалоб, заявлений и других правовых документов, защиты интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.По новым правилам такие услуги бесплатно оказывают государственные юридические бюро, адвокаты, нотариусы и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.Рассчитывать на такую помощь могут инвалидов I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и СССР, Социалистического Труда, Труда России, участники СВО и семьи с достатком ниже прожиточного уровня.Еще с 10 июня женщины с детьми до четырех лет, отсидевшие не менее четверти срока, смогут раньше выйти из тюрьмы, если ребенок находится в доме ребенка исправительного учреждения и если мама отбывает наказание за преступление небольшой тяжести. Раньше на этих условиях по УДО могли выйти мамы детей до трех лет.Туризм и детский отдыхС июня безопаснее становится туризм: проводники-гиды будут обязаны пройти аттестацию в одной из спортивных федераций или одобренных государством организаций. Сопровождать группы без аттестации теперь незаконно. Еще перед выходом на маршрут гиды должны будут сообщать в МЧС о начале тура и потом о его возвращении, также регулярно проходить переподготовку и переаттестацию.Тем, кто отправляет детей в детский лагерь, придется оформить справку о здоровье ребенка по новой форме. Теперь в ней предписано указывать все ранее перенесенные заболевания, операции, травмы, аллергии, медицинскую группу для занятий физической культурой. Результаты осмотра на педикулез и чесотку остаются.Пиво, соки, сигаретыС 1 июня магазины не смогут продавать просроченное пиво. Те позиции, которые не пройдут отбор системой "Честный знак" невозможно будет внести в чек – установить такую систему обязаны все торговые точки под угрозой уголовной ответственности. Так потребителя защищают от просрочки. Месяцем раньше аналогичное правило вступило в отношении молока и молочной продукции, биологически активных добавок к пище и антисептиков.Еще с 1 июня маркировать свои товары обязаны производители соков и нектаров, компотов и растительного молока во всех видах упаковки. Такая маркировка тоже не даст обмануть "Честный знак". На пачках сигарет и вейпов появятся специальные штрих-коды – это позволит взимать акциз при ввозе и вывозе подакцизных товаров Евразийского экономического союза и в итоге снизит долю контрафакта.И другие изменения……пациентам: перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) расширят с 18 июня. Добавляются три препарата для лечения вирусных и бактериальных инфекций и инфекционно-воспалительных заболеваний (цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат). И еще два новых лекарства для пациентов с рассеянным склерозом (м – сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб).… виноградарям: с 1 июня использовать субсидии на стимулирование развития виноградарства и виноделия можно будет при сохранении площадей виноградников в плодоносящем возрасте и при закладке новых.… народным мастерам: с 10 июня мастера народных художественных промыслов смогут получить финансовую и информационную помощь за бюджетный счет. Определять принадлежность изделия к конкретному промыслу того или иного региона будут художественно-экспертные советы, которые теперь обязаны заработать во всех субъектах РФ. Мастеров и образцы изделий, а также места традиционного бытования народных художественных промыслов внесут в специальные реестры, которые будет вести Минпромторг.… желающим сменить регион: с 1 июня педагоги и медики смогут оформить Дальневосточную и Арктическую ипотеку без учета стажа работы. Раньше нужен был пятилетний стаж. Участникам СВО и членам их семей тоже упростили процедуру: программные условия по возрасту и семейному положению их касаться не будут.Читайте также на РИА Новости Крым:В России повысят налог на прибыль компанийМВД сможет выдворять иностранцев без судаМногодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки

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https://crimea.ria.ru/20240524/k-priemu-gotovy-kak-obespechivayut-bezopasnost-detey-v-krymu-1137577066.html

https://crimea.ria.ru/20240529/dokhody-ot-poshlin-na-importnoe-vino-napravyat-na-razvitie-turizma-v-rossii-1137690930.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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