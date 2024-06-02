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Главное за день: 2 июня

Главное за день: 2 июня - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Главное за день: 2 июня

Российская армия освободила село Уманское в ДНР. За сутки поражены два самолета ВСУ, десятки БПЛА и реактивных снарядов HIMARS. Беспилотник уничтожен над... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T21:59

2024-06-02T21:59

2024-06-02T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня – РИА Новости Крым. Российская армия освободила село Уманское в ДНР. За сутки поражены два самолета ВСУ, десятки БПЛА и реактивных снарядов HIMARS. Беспилотник уничтожен над Азовским морем. 45 украинцев погибли при попытке бегства от мобилизации. У Эйфелевой башни в Париже обнаружили гробы. В Белгородской области чиновник погиб в результате детонации украинского боеприпаса. Во время пожара на НПЗ в Ухте погибли и пострадали люди. На Южном полюсе Луны прилунился китайский зонд. Симферополь отмечает юбилей - городу 240 лет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Освобождение села Уманское в ДНРПодразделениями группировки войск "Центр" в результате успешных действий взято под контроль село Уманское Донецкой Народной Республики. Кроме того, за сутки поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах.Поражение украинских самолетов и снарядов HIMARSРоссийские военные средствами ПВО за сутки сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Также ликвидированы три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, противокорабельная ракета "Нептун" и две оперативно-тактические ракеты "Точка-У".Уничтожение БПЛА над Азовским моремДежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА. Еще один беспилотник сбит над акваторией Азовского моря. Поселок Ивня Ивнянского района в Белгородской области подвергся атаке FPV-дрона.Гибель сбежавших от мобилизации украинцевПри попытке сбежать от мобилизации погибли порядка 45 украинцев. Уклонисты выбрали маршрут через горы и реку Тиса, которая протекает по границе Украины с Румынией и Венгрией. В ее водах и обнаружены большинство мужчин. Сотрудники погранслужбы Украины спасли тех, "кого смогли", а также указали, что в последнее время наблюдается "увеличение случаев появления диких зверей, в частности медведей, которые приходят на запах оставленной правонарушителями еды".Гробы у Эйфелевой башни в ПарижеТри человека вынесли в Париже на проезжую часть возле Эйфелевой башни пять гробов в натуральную величину, покрытых французским флагом, с надписью "Французские солдаты, погибшие в Украине". Задержаны трое подозреваемых, которые планировали скрыться в Берлине. Арестованные оказались гражданами Болгарии, Украины и Германии. Гробы оказались набиты гипсом. По одной из версий, это было сделано для того, чтобы осудить Францию, которая участвует в войне на Украине. Ведется следствие.Гибель секретаря Совбеза района в Белгородской областиЗаместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области – секретарь Совета безопасности района Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. В этот же день ВСУ обстреляли город Шебекино - пострадали шесть мирных жителей.Пожар на НПЗ в УхтеВ резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в 4 км от города) произошло возгорание в резервуаре. В СУ СК России по Республике Коми сообщили о пострадавших и погибших людях. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.Китайский зонд на Южном полюсе ЛуныНа Южном полюсе Луны успешно прилунился китайский зонд "Чанъэ-6". Он запушен с целью сбора образцов грунта с обратной стороны естественного спутника Земли. Посадочный модуль зонда использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящей точки посадки. Совершен прорыв в отношении планирования и технологий управления на ретроградной орбите Луны.День города Симферополя240-летний юбилей основания города празднуют в столице Крыма. Проходят спортивные, творческие состязания, подготовлены театрализованные экскурсии. Ожидается салют.Кроме того, жителям и гостям города предложили поучаствовать в конкурсе "Поймай пчелу". Для этого необходимо сделать оригинальное фото с пчелой (актером в костюме пчелы, скульптурой или изображением символа города) и загрузить его на свою страницу во ВКонтакте.Увеличение турпотока в КрымРосту турпотока в Крым будет способствовать развитие туристических объектов на побережье Азовского моря в Запорожской области. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала эксперт в туристической отрасли Людмила Бабий. По ее словам, российский турист сейчас достаточно мобилен, любит путешествовать на автомобилях и предпочитает не задерживаться на одном месте надолго. Поэтому любая точка роста в сфере туризма и гостеприимства автоматически повышает интерес и спрос в двух-трех часах езды от нее.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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