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При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК
При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК - РИА Новости Крым, 02.06.2024
При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК
При пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте пострадали и погибли люди. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T15:59
2024-06-02T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. При пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте пострадали и погибли люди. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.По информации ведомства, по факту возгорания емкости на нефтеперерабатывающем предприятии города Ухта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)."В рамках уголовного дела следователи намерены установить причины, обстоятельства произошедшего, а также лиц, допустивших нарушения установленных правил безопасности", - уточняют в СУ СК России по Республике Коми.Возгорание произошло на НПЗ в пятницу днем. Изначально было известно только о пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – властиДва взрыва произошло на топливной базе в Ростовской областиБеспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший
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новости, нпз, происшествия, республика коми, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)
При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК

В результате пожара на НПЗ в Коми пострадали и погибли люди - СК

15:59 02.06.2024 (обновлено: 16:01 02.06.2024)
 
© СК России по Республики КомиПроисшествие на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте
Происшествие на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте
© СК России по Республики Коми
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. При пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте пострадали и погибли люди. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.
"По данным следствия, сегодня на нефтеперерабатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, по факту возгорания емкости на нефтеперерабатывающем предприятии города Ухта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
"В рамках уголовного дела следователи намерены установить причины, обстоятельства произошедшего, а также лиц, допустивших нарушения установленных правил безопасности", - уточняют в СУ СК России по Республике Коми.
Возгорание произошло на НПЗ в пятницу днем. Изначально было известно только о пострадавших.
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НовостиНПЗПроисшествияРеспублика КомиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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