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При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК
При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК - РИА Новости Крым, 02.06.2024
При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК
При пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте пострадали и погибли люди. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T15:59
2024-06-02T15:59
2024-06-02T16:01
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. При пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте пострадали и погибли люди. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.По информации ведомства, по факту возгорания емкости на нефтеперерабатывающем предприятии города Ухта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)."В рамках уголовного дела следователи намерены установить причины, обстоятельства произошедшего, а также лиц, допустивших нарушения установленных правил безопасности", - уточняют в СУ СК России по Республике Коми.Возгорание произошло на НПЗ в пятницу днем. Изначально было известно только о пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – властиДва взрыва произошло на топливной базе в Ростовской областиБеспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший
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РИА Новости Крым
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новости, нпз, происшествия, республика коми, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)
При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК
В результате пожара на НПЗ в Коми пострадали и погибли люди - СК
15:59 02.06.2024 (обновлено: 16:01 02.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. При пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте пострадали и погибли люди. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.
"По данным следствия, сегодня на нефтеперерабатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, по факту возгорания емкости на нефтеперерабатывающем предприятии города Ухта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
"В рамках уголовного дела следователи намерены установить причины, обстоятельства произошедшего, а также лиц, допустивших нарушения установленных правил безопасности", - уточняют в СУ СК России по Республике Коми.
Возгорание произошло
на НПЗ в пятницу днем. Изначально было известно только о пострадавших.
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