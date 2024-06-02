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При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК

При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК - РИА Новости Крым, 02.06.2024

При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК

При пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте пострадали и погибли люди. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T15:59

2024-06-02T15:59

2024-06-02T16:01

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нпз

происшествия

республика коми

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. При пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте пострадали и погибли люди. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.По информации ведомства, по факту возгорания емкости на нефтеперерабатывающем предприятии города Ухта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)."В рамках уголовного дела следователи намерены установить причины, обстоятельства произошедшего, а также лиц, допустивших нарушения установленных правил безопасности", - уточняют в СУ СК России по Республике Коми.Возгорание произошло на НПЗ в пятницу днем. Изначально было известно только о пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – властиДва взрыва произошло на топливной базе в Ростовской областиБеспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости, нпз, происшествия, республика коми, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)