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"Салют", спорт и пчелки: Симферополь празднует День города - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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"Салют", спорт и пчелки: Симферополь празднует День города
"Салют", спорт и пчелки: Симферополь празднует День города - РИА Новости Крым, 02.06.2024
"Салют", спорт и пчелки: Симферополь празднует День города
В Симферополе в воскресенье празднуют 240-летний юбилей основания города. Для жителей и гостей проходят спортивные, творческие состязания, подготовлены... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T12:06
2024-06-02T12:06
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праздники и памятные даты
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новости крыма
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе в воскресенье празднуют 240-летний юбилей основания города. Для жителей и гостей проходят спортивные, творческие состязания, подготовлены театрализованные экскурсии и даже ожидается салют. Об этом сообщает администрация столицы Крыма.Утром "десант пчел" высадился в городском транспорте. Актеры в костюмах символа города провели для жителей и гостей крымской столицы яркое анимационное представление. Кроме того, все желающие могут поучаствовать в конкурсе "Поймай пчелу".Искать героев для селфи можно не только в общественном транспорте. Актеры сдают ГТО на главном стадионе города "Локомотив", гуляют по центру и парку Гагарина."Парки столицы" сообщают, что в парке Гагарина проходит также семейный квест на знание города. Соревнуются девять команд. Участники должны проявить ловкость на катамаранах, лучше всех спеть в караоке и показать свои знания в тематической викторине. Тем временем воспитанники школы искусств рисуют разноцветными мелками достопримечательности крымской столицы.Также в течение дня в парке проходят спортивные соревнования, концерты, развлечения. Например, 50 юных спортсменов уже участвуют в турнире по стритболу и в роллерском забеге.Вечером же для горожан подготовлен еще один сюрприз."Телебашня в Симферополе запустит "салюты". Праздничная подсветка будет работать сегодня с 21:00 до 23:00. На медиафасаде телебашни вспыхнут залпы салютов и яркие переливы", - отметили власти.1 июня сотни детей из разных городов, поселков и сел полуострова приехали в город, чтобы отпраздновать День защиты детей. Они бесплатно посетили кинотеатр и городской зоопарк, а после поучаствовали в танцевальном флешмобе. Также они несколько часов боролись за первое место в патриотическом квесте от фонда "Будь добрей".Накануне глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя столицу республики с Днем рождения, заявил, что Симферополь остается городом пользы для страны, как это и было задумано верховной властью Российской Империи 240 лет назад.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщал, что в честь Дня города Симферополя власти подарят жителям и гостям тематические экскурсии.Читайте также на РИА Новости Крым:К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики КрымДень защиты детей и День города – что интересного в парках СимферополяСимферополю подарили кованую пчелу – видео
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, симферополь, праздники и памятные даты, общество, культура, новости крыма, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

"Салют", спорт и пчелки: Симферополь празднует День города

12:06 02.06.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСимферополь
Симферополь
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе в воскресенье празднуют 240-летний юбилей основания города. Для жителей и гостей проходят спортивные, творческие состязания, подготовлены театрализованные экскурсии и даже ожидается салют. Об этом сообщает администрация столицы Крыма.
Утром "десант пчел" высадился в городском транспорте. Актеры в костюмах символа города провели для жителей и гостей крымской столицы яркое анимационное представление. Кроме того, все желающие могут поучаствовать в конкурсе "Поймай пчелу".
© Пресс-служба администрации СимферополяПчелки в общественном транспорте в Симферополе
Пчелки в общественном транспорте в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Пчелки в общественном транспорте в Симферополе

"Для участия в конкурсе необходимо сделать оригинальное фото с пчелой (актером в костюме пчелы, скульптурой или изображением символа города), и загрузить его на свою страницу во ВКонтакте", - отметили власти Симферополя.

Искать героев для селфи можно не только в общественном транспорте. Актеры сдают ГТО на главном стадионе города "Локомотив", гуляют по центру и парку Гагарина.
"Парки столицы" сообщают, что в парке Гагарина проходит также семейный квест на знание города. Соревнуются девять команд. Участники должны проявить ловкость на катамаранах, лучше всех спеть в караоке и показать свои знания в тематической викторине.
© Фото: Парки столицыСемейный квест на знание города в парке Гагарина
Семейный квест на знание города в парке Гагарина
© Фото: Парки столицы
Семейный квест на знание города в парке Гагарина
Тем временем воспитанники школы искусств рисуют разноцветными мелками достопримечательности крымской столицы.
© Пресс-служба администрации СимферополяДети рисуют на асфальте в День города Симферополя
Дети рисуют на асфальте в День города Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
Дети рисуют на асфальте в День города Симферополя
Также в течение дня в парке проходят спортивные соревнования, концерты, развлечения. Например, 50 юных спортсменов уже участвуют в турнире по стритболу и в роллерском забеге.
© Пресс-служба администрации СимферополяРоллерский забег в Симферополе в честь Дня города
Роллерский забег в Симферополе в честь Дня города
© Пресс-служба администрации Симферополя
Роллерский забег в Симферополе в честь Дня города
Вечером же для горожан подготовлен еще один сюрприз.
"Телебашня в Симферополе запустит "салюты". Праздничная подсветка будет работать сегодня с 21:00 до 23:00. На медиафасаде телебашни вспыхнут залпы салютов и яркие переливы", - отметили власти.
1 июня сотни детей из разных городов, поселков и сел полуострова приехали в город, чтобы отпраздновать День защиты детей. Они бесплатно посетили кинотеатр и городской зоопарк, а после поучаствовали в танцевальном флешмобе. Также они несколько часов боролись за первое место в патриотическом квесте от фонда "Будь добрей".
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя столицу республики с Днем рождения, заявил, что Симферополь остается городом пользы для страны, как это и было задумано верховной властью Российской Империи 240 лет назад.
Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщал, что в честь Дня города Симферополя власти подарят жителям и гостям тематические экскурсии.
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КрымСимферопольПраздники и памятные датыОбществоКультураНовости КрымаМуниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"
 
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