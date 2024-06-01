https://crimea.ria.ru/20240601/v-sevastopole-startoval-sezon-gubernatorskikh-shkolnykh-trudovykh-otryadov-1137782745.html

В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов

В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов - РИА Новости Крым, 01.06.2024

В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов

В Севастополе в субботу стартовал новый сезон губернаторских школьных трудовых отрядов, в рамках работы которых будут временно трудоустроены более 2 тысяч... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T21:05

2024-06-01T21:05

2024-06-01T21:05

севастополь

новости

михаил развожаев

трудоустройство в крыму

трудоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137783397_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_c3748b70ae293de3abfc1117320d8965.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу стартовал новый сезон губернаторских школьных трудовых отрядов, в рамках работы которых будут временно трудоустроены более 2 тысяч школьников и студентов техникумов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, в этом году временно трудоустроят 2140 школьников и студентов техникумов. Под руководством шефов они будут работать в своих школах, а также в городских парках и скверах, помогать в библиотеках и на спортивных мероприятиях. Также ребят привлекают к работам на популярном туристическом маршруте – Большой Севастопольской тропе. За период трудовой смены дети не только поработают, но и примут участие во множестве мероприятий: спортивных, патриотических и развлекательных, отметил Развожаев. Он также подчеркнул, что в этом году Севастополь празднует 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, потому новый трудовой семестр посвящен именно этой теме.Это уже третий сезон губернаторских школьных трудовых отрядов, который дает подросткам в возрасте от 14 лет возможность получить свой первый официальный трудовой опыт и заработать деньги во время летних каникул. Программой, которая действует с 2022 года, сегодня охвачены все школы и колледжи Севастополя. На данный момент в городе действует 70 губернаторских школьных трудовых отрядов.Читайте также на РИА Новости Крым:На Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясенейКак крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФСколько студентов из Запорожья работают в Крыму

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, михаил развожаев, трудоустройство в крыму, трудоустройство