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В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов
В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов - РИА Новости Крым, 01.06.2024
В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов
В Севастополе в субботу стартовал новый сезон губернаторских школьных трудовых отрядов, в рамках работы которых будут временно трудоустроены более 2 тысяч... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T21:05
2024-06-01T21:05
севастополь
новости
михаил развожаев
трудоустройство в крыму
трудоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу стартовал новый сезон губернаторских школьных трудовых отрядов, в рамках работы которых будут временно трудоустроены более 2 тысяч школьников и студентов техникумов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, в этом году временно трудоустроят 2140 школьников и студентов техникумов. Под руководством шефов они будут работать в своих школах, а также в городских парках и скверах, помогать в библиотеках и на спортивных мероприятиях. Также ребят привлекают к работам на популярном туристическом маршруте – Большой Севастопольской тропе. За период трудовой смены дети не только поработают, но и примут участие во множестве мероприятий: спортивных, патриотических и развлекательных, отметил Развожаев. Он также подчеркнул, что в этом году Севастополь празднует 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, потому новый трудовой семестр посвящен именно этой теме.Это уже третий сезон губернаторских школьных трудовых отрядов, который дает подросткам в возрасте от 14 лет возможность получить свой первый официальный трудовой опыт и заработать деньги во время летних каникул. Программой, которая действует с 2022 года, сегодня охвачены все школы и колледжи Севастополя. На данный момент в городе действует 70 губернаторских школьных трудовых отрядов.Читайте также на РИА Новости Крым:На Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясенейКак крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФСколько студентов из Запорожья работают в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости, михаил развожаев, трудоустройство в крыму, трудоустройство
В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов

В Севастополе 1 июня стартовал новый сезон губернаторских школьных трудовых отрядов

21:05 01.06.2024
 
© Пресс-служба правительства СевастополяВ Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов
В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу стартовал новый сезон губернаторских школьных трудовых отрядов, в рамках работы которых будут временно трудоустроены более 2 тысяч школьников и студентов техникумов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

"Замечательная традиция сложилась в Севастополе: 1 июня, в День защиты детей, мы даем старт Губернаторским школьным трудовым отрядам. Вот и сегодня мы собрали на стадионе СОК 200-летия Севастополя наших школьников, чтобы вручить им путевки в новый сезон", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом году временно трудоустроят 2140 школьников и студентов техникумов. Под руководством шефов они будут работать в своих школах, а также в городских парках и скверах, помогать в библиотеках и на спортивных мероприятиях.
Также ребят привлекают к работам на популярном туристическом маршруте – Большой Севастопольской тропе.
За период трудовой смены дети не только поработают, но и примут участие во множестве мероприятий: спортивных, патриотических и развлекательных, отметил Развожаев.
Он также подчеркнул, что в этом году Севастополь празднует 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, потому новый трудовой семестр посвящен именно этой теме.

"Воспитательная часть семестра будет связана с этой датой, а на футболках ребят в этом году размещена эмблема знаковой для Города-Героя годовщины", – уточнил губернатор.

Это уже третий сезон губернаторских школьных трудовых отрядов, который дает подросткам в возрасте от 14 лет возможность получить свой первый официальный трудовой опыт и заработать деньги во время летних каникул. Программой, которая действует с 2022 года, сегодня охвачены все школы и колледжи Севастополя. На данный момент в городе действует 70 губернаторских школьных трудовых отрядов.
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СевастопольНовостиМихаил РазвожаевТрудоустройство в Крымутрудоустройство
 
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