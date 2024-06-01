https://crimea.ria.ru/20240601/rossiya-ne-vrag-v-britanii-prizyvayut-zamenit-bezumnykh-liderov-zapada-1137771832.html

Россия не враг: в Британии призывают заменить безумных лидеров Запада

Россия не враг: в Британии призывают заменить безумных лидеров Запада - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Россия не враг: в Британии призывают заменить безумных лидеров Запада

Западу пора заменить "безумных" лидеров и прекратить вести мир к третьей мировой войне. Такое заявление сделал лидер британской партии "Наследие" Дэвид Куртен. РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T12:21

2024-06-01T12:21

2024-06-01T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Западу пора заменить "безумных" лидеров и прекратить вести мир к третьей мировой войне. Такое заявление сделал лидер британской партии "Наследие" Дэвид Куртен.В апреле еще один британский политик Джордж Гэллоуэй признал, что Россия будет продолжать специальную военную операцию, пока в Киев "рекой льется" западное оружие, а мирных жителей Донбасса обстреливают американскими боеприпасами.В свою очередь экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят подчеркнул, что надежды на то, что Украина сможет изменить положение в зоне спецоперации - фатальная ошибка Запада.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, настоящей "формулой мира", которая остановит боевые действия на Украине за несколько недель станет прекращение поставок западного оружия Киеву.При этом на неделе одно из сербских изданий опубликовало статью, в которой говорится, что Западу мир на Украине не нужен ни при каких вариантах. В случае победы это повлечет огромные расходы по восстановлению страны, в случае проигрыша - большие репутационные потери, рассуждает автор статьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Циничный план по Украине – как Запад хочет "отбивать" вложенияУдары по Крыму и будущее Британии: в чем связьЗапад готовится к капитуляции Украины – СМИ о саммите в Швейцарии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, в мире, украина, коллективный запад, мнения, политика, россия, новости