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Россия не враг: в Британии призывают заменить безумных лидеров Запада - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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Россия не враг: в Британии призывают заменить безумных лидеров Запада
Россия не враг: в Британии призывают заменить безумных лидеров Запада - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Россия не враг: в Британии призывают заменить безумных лидеров Запада
Западу пора заменить "безумных" лидеров и прекратить вести мир к третьей мировой войне. Такое заявление сделал лидер британской партии "Наследие" Дэвид Куртен. РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T12:21
2024-06-01T12:21
великобритания
в мире
украина
коллективный запад
мнения
политика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Западу пора заменить "безумных" лидеров и прекратить вести мир к третьей мировой войне. Такое заявление сделал лидер британской партии "Наследие" Дэвид Куртен.В апреле еще один британский политик Джордж Гэллоуэй признал, что Россия будет продолжать специальную военную операцию, пока в Киев "рекой льется" западное оружие, а мирных жителей Донбасса обстреливают американскими боеприпасами.В свою очередь экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят подчеркнул, что надежды на то, что Украина сможет изменить положение в зоне спецоперации - фатальная ошибка Запада.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, настоящей "формулой мира", которая остановит боевые действия на Украине за несколько недель станет прекращение поставок западного оружия Киеву.При этом на неделе одно из сербских изданий опубликовало статью, в которой говорится, что Западу мир на Украине не нужен ни при каких вариантах. В случае победы это повлечет огромные расходы по восстановлению страны, в случае проигрыша - большие репутационные потери, рассуждает автор статьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Циничный план по Украине – как Запад хочет "отбивать" вложенияУдары по Крыму и будущее Британии: в чем связьЗапад готовится к капитуляции Украины – СМИ о саммите в Швейцарии
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96
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великобритания, в мире, украина, коллективный запад, мнения, политика, россия, новости
Россия не враг: в Британии призывают заменить безумных лидеров Запада

В Британии призвали перестать считать Россию врагом и заменить безумных лидеров Запада

12:21 01.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне.
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Западу пора заменить "безумных" лидеров и прекратить вести мир к третьей мировой войне. Такое заявление сделал лидер британской партии "Наследие" Дэвид Куртен.
"Россия не является нашим врагом. Нынешние безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими людьми, которые деэскалируют украинский конфликт и положат конец стремительному движению к третьей мировой войне", — написал он на своей странице в социальной сети X.
В апреле еще один британский политик Джордж Гэллоуэй признал, что Россия будет продолжать специальную военную операцию, пока в Киев "рекой льется" западное оружие, а мирных жителей Донбасса обстреливают американскими боеприпасами.
В свою очередь экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят подчеркнул, что надежды на то, что Украина сможет изменить положение в зоне спецоперации - фатальная ошибка Запада.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, настоящей "формулой мира", которая остановит боевые действия на Украине за несколько недель станет прекращение поставок западного оружия Киеву.
При этом на неделе одно из сербских изданий опубликовало статью, в которой говорится, что Западу мир на Украине не нужен ни при каких вариантах. В случае победы это повлечет огромные расходы по восстановлению страны, в случае проигрыша - большие репутационные потери, рассуждает автор статьи.
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