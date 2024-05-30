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Вспышка на Солнце - облака плазмы летят к Земле и вызовут магнитные бури

Вспышка на Солнце - облака плазмы летят к Земле и вызовут магнитные бури - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Вспышка на Солнце - облака плазмы летят к Земле и вызовут магнитные бури

На Земле ожидаются магнитные бури из-за крупной вспышки на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T14:16

2024-05-30T14:16

2024-05-30T14:16

вспышки на солнце

солнце

магнитные бури

земля

космос

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новости

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. На Земле ожидаются магнитные бури из-за крупной вспышки на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ)."Вспышка произвела крупный выброс…На поступивших видео явно наблюдаются массы, движущиеся прямо на снимающий их спутник, то есть, по сути, на Землю", - сказано в сообщении ученых.Следующие слабые возмущения вероятны 9 и 11 июня, прогнозируют ученые.В ночь с 10 на 11 мая жители Крыма могли наблюдать полярное сияние, которое стало рекордным по мощности и яркости. Это крайне редкое природное явление стало возможным благодаря целой серии взрывов на Солнце, обращенных в сторону Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть планет встанут в ряд над Крымом – когда смотреть Большой парадВпервые за 20 лет: Землю накрыла мощная магнитная буряУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид

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вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, земля, космос, метеозависимость, новости, стихия