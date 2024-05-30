Вспышка на Солнце - облака плазмы летят к Земле и вызовут магнитные бури
На Земле ожидаются магнитные бури - ученые
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Выброс солнечного вещества из активной области
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. На Земле ожидаются магнитные бури из-за крупной вспышки на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
"Вспышка произвела крупный выброс…На поступивших видео явно наблюдаются массы, движущиеся прямо на снимающий их спутник, то есть, по сути, на Землю", - сказано в сообщении ученых.
По предварительным данным, облако придет к Земле в ночь с 31 мая на 1 июня. При этом, в соответствии с прогнозом на сайте лаборатории, 31 мая магнитная буря начнется около 6 часов вечера, и в первые часы будет достигать слабого уровня G1. К полуночи уровень геомагнитного возмущения повысится до класса G2. Далее сила магнитного шторма снова немного снизится, однако до полудня первого летнего дня геомагнитная сфера не успокоится.
Следующие слабые возмущения вероятны 9 и 11 июня, прогнозируют ученые.
В ночь с 10 на 11 мая жители Крыма могли наблюдать полярное сияние, которое стало рекордным по мощности и яркости. Это крайне редкое природное явление стало возможным благодаря целой серии взрывов на Солнце, обращенных в сторону Земли.
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