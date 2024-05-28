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Военные стрельбы пройдут в Новороссийске

Военные стрельбы пройдут в Новороссийске - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Военные стрельбы пройдут в Новороссийске

Военные учения со стрельбой пройдут во вторник Новороссийске в утренние и вечерние часы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T09:34

2024-05-28T09:34

2024-05-28T09:34

новороссийск

учения

новости

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой пройдут во вторник Новороссийске в утренние и вечерние часы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Аналогичные стрельбы проходили в регионе накануне. Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения прошли также в Севастополе.ЧФ РФ поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника. Военные учения проводятся регулярно в Крыму и Севастополе. Власти заранее сообщают об этом на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныБудет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова

новороссийск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, новости, вооруженные силы россии, армия и флот