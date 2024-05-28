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Военные стрельбы пройдут в Новороссийске - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Военные стрельбы пройдут в Новороссийске
Военные стрельбы пройдут в Новороссийске - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Военные стрельбы пройдут в Новороссийске
Военные учения со стрельбой пройдут во вторник Новороссийске в утренние и вечерние часы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T09:34
2024-05-28T09:34
новороссийск
учения
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой пройдут во вторник Новороссийске в утренние и вечерние часы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Аналогичные стрельбы проходили в регионе накануне. Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения прошли также в Севастополе.ЧФ РФ поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника. Военные учения проводятся регулярно в Крыму и Севастополе. Власти заранее сообщают об этом на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныБудет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
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новороссийск, учения, новости, вооруженные силы россии, армия и флот
Военные стрельбы пройдут в Новороссийске

В Новороссийске будут стрелять – пройдут военные учения

09:34 28.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой пройдут во вторник Новороссийске в утренние и вечерние часы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"По информации ОД НВМБ (Новороссийской военно-морской базы – ред.), сегодня, 28 мая, в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", – говорится в сообщении ТГ-канала администрации.

Аналогичные стрельбы проходили в регионе накануне. Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения прошли также в Севастополе.
ЧФ РФ поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника. Военные учения проводятся регулярно в Крыму и Севастополе. Власти заранее сообщают об этом на своих официальных страницах в социальных сетях.
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