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Тренировки по уничтожению диверсантов проводит флот в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Тренировки по уничтожению диверсантов проводит флот в Севастополе
Тренировки по уничтожению диверсантов проводит флот в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Тренировки по уничтожению диверсантов проводит флот в Севастополе
Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T20:15
2024-05-27T20:16
севастополь
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, новости
Тренировки по уничтожению диверсантов проводит флот в Севастополе

Развожаев: стрельба в бухтах Севастополя связана с учениями флота

20:15 27.05.2024 (обновлено: 20:16 27.05.2024)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес и Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал он в своем ТГ-канале.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
СевастопольУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил РазвожаевКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости
 
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