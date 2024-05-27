https://crimea.ria.ru/20240527/trenirovki-po-unichtozheniyu-diversantov-provodit-flot-v-sevastopole-1137637081.html
Тренировки по уничтожению диверсантов проводит флот в Севастополе
Тренировки по уничтожению диверсантов проводит флот в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Тренировки по уничтожению диверсантов проводит флот в Севастополе
Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T20:15
2024-05-27T20:15
2024-05-27T20:16
севастополь
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_e06757e9d00485dee252c5661169e08e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, новости
Тренировки по уничтожению диверсантов проводит флот в Севастополе
Развожаев: стрельба в бухтах Севастополя связана с учениями флота
20:15 27.05.2024 (обновлено: 20:16 27.05.2024)