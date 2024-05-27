https://crimea.ria.ru/20240527/v-novorossiyske-v-ponedelnik-budut-strelyat-1137614741.html

В Новороссийске в понедельник будут стрелять

В Новороссийске в понедельник будут стрелять - РИА Новости Крым, 27.05.2024

В Новороссийске в понедельник будут стрелять

Учения со стрельбой пройдут в понедельник в Новороссийске утром и вечером. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T09:09

2024-05-27T09:09

2024-05-27T09:09

новороссийск

учения

вооруженные силы россии

безопасность

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой пройдут в понедельник в Новороссийске утром и вечером. Об этом сообщает администрация города.Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения проводили в субботу вечером военные Черноморского флота в Севастополе.В марте Черноморскому флоту была поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.Военные учения проводятся регулярно в Крыму и Севастополе. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныЧерноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой

новороссийск

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, вооруженные силы россии, безопасность, новости, краснодарский край