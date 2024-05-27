Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске в понедельник будут стрелять - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240527/v-novorossiyske-v-ponedelnik-budut-strelyat-1137614741.html
В Новороссийске в понедельник будут стрелять
В Новороссийске в понедельник будут стрелять - РИА Новости Крым, 27.05.2024
В Новороссийске в понедельник будут стрелять
Учения со стрельбой пройдут в понедельник в Новороссийске утром и вечером. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T09:09
2024-05-27T09:09
новороссийск
учения
вооруженные силы россии
безопасность
новости
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121447563_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5fc064743abcc9be2c44761e1619d90c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой пройдут в понедельник в Новороссийске утром и вечером. Об этом сообщает администрация города.Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения проводили в субботу вечером военные Черноморского флота в Севастополе.В марте Черноморскому флоту была поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.Военные учения проводятся регулярно в Крыму и Севастополе. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныЧерноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121447563_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_992c06f866c1a36c6a43b762257338e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, учения, вооруженные силы россии, безопасность, новости, краснодарский край
В Новороссийске в понедельник будут стрелять

Военные учения пройдут в понедельник в Новороссийске

09:09 27.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Новороссийск
Город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой пройдут в понедельник в Новороссийске утром и вечером. Об этом сообщает администрация города.
"По информации Новороссийский военно-морской базы, сегодня, 27 мая, в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения проводили в субботу вечером военные Черноморского флота в Севастополе.
В марте Черноморскому флоту была поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.
Военные учения проводятся регулярно в Крыму и Севастополе. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
Нужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
Черноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой
 
НовороссийскУченияВооруженные силы РоссииБезопасностьНовостиКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:59Карманные расходы на карте: как научить детей обращаться с деньгами
09:37В Туапсе закроют акваторию
09:20Жители Бахчисарайского района на день останутся без газа
09:17Два землетрясения произошли на Камчатке
09:09В Новороссийске в понедельник будут стрелять
08:45Как в России планируют развивать автомобильный туризм
08:28Украинские дроны пытались атаковать Геленджик
08:20Эстонский президент пригрозил России
07:55ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона
07:36Дефицит йода в Крыму: как его восполнить
07:11Стали известны итоги президентских выборов в Литве
06:53Неотложное устранение дефектов на сетях – часть Севастополя обесточат
06:29Для чего страны Балтии провоцируют Россию
06:07Два беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший
00:01Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 мая
21:55Главное за день: 26 мая
21:21В Крыму выросло кредитование бизнеса
20:5911 человек погибли и десятки ранены в крупном ДТП на юго-востоке Турции
20:27Страны Прибалтики и Польша могут ввести войска на Украину - СМИ
Лента новостейМолния