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В Новороссийске в понедельник будут стрелять
В Новороссийске в понедельник будут стрелять - РИА Новости Крым, 27.05.2024
В Новороссийске в понедельник будут стрелять
Учения со стрельбой пройдут в понедельник в Новороссийске утром и вечером. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T09:09
2024-05-27T09:09
2024-05-27T09:09
новороссийск
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой пройдут в понедельник в Новороссийске утром и вечером. Об этом сообщает администрация города.Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения проводили в субботу вечером военные Черноморского флота в Севастополе.В марте Черноморскому флоту была поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.Военные учения проводятся регулярно в Крыму и Севастополе. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныЧерноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новороссийск, учения, вооруженные силы россии, безопасность, новости, краснодарский край
В Новороссийске в понедельник будут стрелять
Военные учения пройдут в понедельник в Новороссийске