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В Севастополе стрельба второй раз за день - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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В Севастополе стрельба второй раз за день
В Севастополе стрельба второй раз за день - РИА Новости Крым, 25.05.2024
В Севастополе стрельба второй раз за день
В субботу вечером военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T19:01
2024-05-25T19:01
севастополь
учения
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В субботу вечером военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.По данным губернатора, стрельба в разных районах города может быть слышна до 20:00.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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севастополь, учения, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
В Севастополе стрельба второй раз за день

В Севастополе стрельба второй раз за день

19:01 25.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В субботу вечером военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"В районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал он в своем ТГ-канале.

По данным губернатора, стрельба в разных районах города может быть слышна до 20:00.
В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
СевастопольУченияМихаил РазвожаевАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости Крыма
 
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