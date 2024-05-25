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В Севастополе стрельба второй раз за день

В Севастополе стрельба второй раз за день - РИА Новости Крым, 25.05.2024

В Севастополе стрельба второй раз за день

В субботу вечером военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T19:01

2024-05-25T19:01

2024-05-25T19:01

севастополь

учения

михаил развожаев

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В субботу вечером военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.По данным губернатора, стрельба в разных районах города может быть слышна до 20:00.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма