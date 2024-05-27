https://crimea.ria.ru/20240527/tayvan-vmesto-kryma-ssha-ischut-novuyu-tochku-opory-1137630427.html

Тайвань вместо Крыма: США ищут новую точку опоры

Тайвань вместо Крыма: США ищут новую точку опоры - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Тайвань вместо Крыма: США ищут новую точку опоры

США до последнего будут препятствовать воссоединению Тайваня и Китая, чтобы оставить себе точку опоры, возможность получить которую потеряли в Крыму. Таким... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T21:52

2024-05-27T21:52

2024-05-27T21:52

мнения

радио "спутник в крыму"

юрий светов

политика

сша

китай

тайвань

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США до последнего будут препятствовать воссоединению Тайваня и Китая – политолог Юрий Светов США до последнего будут препятствовать воссоединению Тайваня и Китая – политолог Юрий Светов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. США до последнего будут препятствовать воссоединению Тайваня и Китая, чтобы оставить себе точку опоры, возможность получить которую потеряли в Крыму. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог и журналист Юрий Светов. Накануне, 26 мая, с визитом на Тайвань прибыла делегация из США. Ее возглавляет председатель комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол. Он уже заявил, что правительство Америки поставит Тайваню для обороны новейшее вооружение из свежих запасов, а не старое, как Украине.Юрий Светов обратил внимание на то, что "это тот самый Маккол, который размахивал картой России, показывая объекты, по которым Украина должна наносить удары". Следовательно, ничего кроме эскалации со стороны США ждать не приходится. Тем более учитывая то, что Штаты потеряли всякую надежду получить Крым, воспользовавшись временным пребыванием на этой территории Украины.Эксперт подчеркнул, что Китай обозначил для себя 2026-2027 годы тем рубежом, когда будет завершено перевооружение их армии. И предположил, что тайваньский вопрос будет решен в пользу КНР в ближайшие несколько лет.При этом политолог подчеркнул, что если бы не вмешательство США во внутренние дела Китая, Тайвань уже перестал бы являться проблемным для него регионом."Были же переговоры Китая и Тайваня, нормальные начали выстраиваться взаимоотношения. Если бы США не вмешивались, они был нашли пути, какие-то формы взаимодействия. Но американцам этого не надо", – сказал Светов.Последнее китайское предупреждение – начавшиеся накануне американского визита на Тайвань учения китайских войск вокруг острова, отметил Светов.Ранее в Минобороны КНР сообщили, что силы восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали масштабные военные учение вокруг Тайваня. В них задействованы военно-воздушные и военно-морские силы, пехота и ракетные войска. В ведомстве учения назвали предупреждением Тайваню и внешним силам, рискующим посягнуть на суверенитет и территориальную целостность Китайской народной республики. По мнению ряда экспертов, учения, которые проходят на фоне визита на Тайвань делегации США, являются политическим предупреждением. Однако нельзя исключать того, что они могут стать отправной точкой войны Китая за Тайвань.Визит делегации конгресса США на Тайвань запланирован до 30 мая. Это первый приезд представителей США на остров после формального вступления в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ. Он уже заявил о планах углублять сотрудничество с Вашингтоном. В своем обращении к народу в день инаугурации 20 мая Циндэ призвал Китай признать независимость государства Тайвань и обеспечить мир в Тайваньском проливе и регионе в целом. Пекин заявил, что это вещи несовместимые.Напомним, в совместное заявление лидеров России и Китая по итогам визита президента РФ в Пекин было включено положение, согласно которому Москва выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Что демонстрирует миру Китай в отношении России – мнениеПутин о партнерстве с Китаем: главноеСенат США принял законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню

https://crimea.ria.ru/20240113/kak-kitay-otreagiroval-na-itogi-vyborov-na-tayvane-1134180056.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, юрий светов, политика, сша, китай, тайвань