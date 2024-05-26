https://crimea.ria.ru/20240526/vino-i-shokolad-na-11-millionov-dollarov-kak-ukraina-izuchala-pingvinov-1137607175.html

Вино и шоколад на 11 миллионов долларов: как Украина "изучала пингвинов"

Вино и шоколад на 11 миллионов долларов: как Украина "изучала пингвинов" - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Вино и шоколад на 11 миллионов долларов: как Украина "изучала пингвинов"

Украина потратила 11,6 млн долларов на вино и шоколадные батончики для "изучения пингвинов" в Антарктике, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на украинский сайт... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T15:46

2024-05-26T15:46

2024-05-26T15:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Украина потратила 11,6 млн долларов на вино и шоколадные батончики для "изучения пингвинов" в Антарктике, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на украинский сайт госзакупок "Прозорро".Кроме того, в нуждах "экспедиции" закуплены наборы для игры в дартс, 70 килограммов шоколадных батончиков, 140 килограммов стейков лосося и 42 килограмма фисташек. Общая стоимость тендера составила 11,6 миллиона долларов.Заказчиком тендера на материально-техническое обеспечение антарктических экспедиций выступил Национальный антарктический научный центр министерства образования и науки Украины.Украинские полярники ранее "декоммунизировали" Антарктиду, переименовав названия городов на станции "Академик Вернадский" и окрасив таблички в красно-черные цвета флагов украинской экстремистской организации "Правый сектор"*.* Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУДва рта и прапор: на Украине декоммунизировали Олимпийского мишкуВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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