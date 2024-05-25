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В Армянске на выходных будут стрелять
В Армянске на выходных будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.05.2024
В Армянске на выходных будут стрелять
В эти выходные в Армянске запланированы учения военных со стрельбой. Об этом сообщает глава администрации города Василий Тележенко. РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T07:52
2024-05-25T07:52
2024-05-25T00:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В эти выходные в Армянске запланированы учения военных со стрельбой. Об этом сообщает глава администрации города Василий Тележенко.Ранее учебные стрельбы проводились в Армянске 22 и 23 мая. Кроме того, 22 мая в одном из скверов города при проведении строительных работ был обнаружен минометный снаряд.В пятницу, 24 мая, тренировочые стрельбы проводил Черноморский флот в Севастополе. Военные учения на крымском полуострове проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныВ Армянске два дня будет слышна стрельба - причины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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армянск, крым, учения, армия и флот, стрельба, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, василий телиженко
В Армянске на выходных будут стрелять
В Армянске военные два дня подряд будут проводить учения со стрельбой – власти