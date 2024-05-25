Рейтинг@Mail.ru
В Армянске на выходных будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240525/v-armyanske-na-vykhodnykh-budut-strelyat-1137554136.html
В Армянске на выходных будут стрелять
В Армянске на выходных будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.05.2024
В Армянске на выходных будут стрелять
В эти выходные в Армянске запланированы учения военных со стрельбой. Об этом сообщает глава администрации города Василий Тележенко. РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T07:52
2024-05-25T00:11
армянск
крым
учения
армия и флот
стрельба
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
василий телиженко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707946_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_b41c8a8875d42e69eae16bc497901e4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В эти выходные в Армянске запланированы учения военных со стрельбой. Об этом сообщает глава администрации города Василий Тележенко.Ранее учебные стрельбы проводились в Армянске 22 и 23 мая. Кроме того, 22 мая в одном из скверов города при проведении строительных работ был обнаружен минометный снаряд.В пятницу, 24 мая, тренировочые стрельбы проводил Черноморский флот в Севастополе. Военные учения на крымском полуострове проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныВ Армянске два дня будет слышна стрельба - причины
армянск
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707946_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_12b8cb09eddc264b881cf95ecc6ab44e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армянск, крым, учения, армия и флот, стрельба, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, василий телиженко
В Армянске на выходных будут стрелять

В Армянске военные два дня подряд будут проводить учения со стрельбой – власти

07:52 25.05.2024
 
Учения военных со стрельбой. Архивное фото
Учения военных со стрельбой. Архивное фото
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В эти выходные в Армянске запланированы учения военных со стрельбой. Об этом сообщает глава администрации города Василий Тележенко.
"25 мая, 26 мая с 09.00 до 17.00 и с 21.00 до 01.00, возможно, будут слышны громкие звуки. Просим соблюдать спокойствие – будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении официального Telegram-канала.
Ранее учебные стрельбы проводились в Армянске 22 и 23 мая. Кроме того, 22 мая в одном из скверов города при проведении строительных работ был обнаружен минометный снаряд.
В пятницу, 24 мая, тренировочые стрельбы проводил Черноморский флот в Севастополе. Военные учения на крымском полуострове проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
Нужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины
 
АрмянскКрымУченияАрмия и флотСтрельбаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаВасилий Телиженко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:11Работа паромов в Керченском проливе остановлена
07:52В Армянске на выходных будут стрелять
07:29Польша на защите Украины: эксперт оценил заявления о ПВО на границе
07:03Сколько детей теряются в Крыму и как их ищут
00:01Что ожидать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 25 мая
23:34Главное за день: 24 мая
23:22Когда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мира
23:07Главные новости Крыма: 24 мая
22:55В Крыму из-за сильного ветра и жары произошло 46 пожаров за день
22:49День простоя: в Севастополе открыли рейд
22:38Почему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычного
22:24На плотине ДнепроГЭС открыты все шлюзы – что в зоне подтопления
22:19США передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на Харьков
21:53В Симферопольском районе открыли памятник жертвам депортации
21:32Отношения России и Грузии: эксперт оценил перспективы
21:14Опасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в Крыму
20:56Обречено на провал: эксперт о попытках Запада "отменить" русский язык
20:48Три человека ранены в Донецке при атаке ВСУ
20:39Пенсионерка из аварийного дома 2 года не может получить жилье в Феодосии
Лента новостейМолния