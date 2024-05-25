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В Армянске на выходных будут стрелять

В Армянске на выходных будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.05.2024

В Армянске на выходных будут стрелять

В эти выходные в Армянске запланированы учения военных со стрельбой. Об этом сообщает глава администрации города Василий Тележенко. РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T07:52

2024-05-25T07:52

2024-05-25T00:11

армянск

крым

учения

армия и флот

стрельба

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

василий телиженко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В эти выходные в Армянске запланированы учения военных со стрельбой. Об этом сообщает глава администрации города Василий Тележенко.Ранее учебные стрельбы проводились в Армянске 22 и 23 мая. Кроме того, 22 мая в одном из скверов города при проведении строительных работ был обнаружен минометный снаряд.В пятницу, 24 мая, тренировочые стрельбы проводил Черноморский флот в Севастополе. Военные учения на крымском полуострове проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныВ Армянске два дня будет слышна стрельба - причины

армянск

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армянск, крым, учения, армия и флот, стрельба, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, василий телиженко