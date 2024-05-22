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Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена
Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена
В одном из скверов Армянска при проведении строительных работ обнаружен минометный снаряд. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T15:04
2024-05-22T15:04
2024-05-22T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В одном из скверов Армянска при проведении строительных работ обнаружен минометный снаряд. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко.В дальнейшем будут проводится работы по ликвидации боеприпаса. Работы будут проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, уточнил глава администрации. Также он обратился с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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армянск, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, великая отечественная война, василий телиженко, происшествия
Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена
Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в одном из скверов Армянска
15:04 22.05.2024 (обновлено: 15:26 22.05.2024)