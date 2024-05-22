https://crimea.ria.ru/20240522/minometnyy-snaryad-obnaruzhen-v-skvere-v-armyanske--territoriya-otseplena-1137492409.html

Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена

Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена

В одном из скверов Армянска при проведении строительных работ обнаружен минометный снаряд. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T15:04

2024-05-22T15:04

2024-05-22T15:26

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василий телиженко

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В одном из скверов Армянска при проведении строительных работ обнаружен минометный снаряд. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко.В дальнейшем будут проводится работы по ликвидации боеприпаса. Работы будут проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, уточнил глава администрации. Также он обратился с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.

https://crimea.ria.ru/20240521/na-yuge-rossii-nachalis-ucheniya-s-nestrategicheskim-yadernym-oruzhiem-1137470682.html

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2024

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армянск, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, великая отечественная война, василий телиженко, происшествия