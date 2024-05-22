Рейтинг@Mail.ru
Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240522/minometnyy-snaryad-obnaruzhen-v-skvere-v-armyanske--territoriya-otseplena-1137492409.html
Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена
Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена
В одном из скверов Армянска при проведении строительных работ обнаружен минометный снаряд. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T15:04
2024-05-22T15:26
армянск
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
великая отечественная война
василий телиженко
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В одном из скверов Армянска при проведении строительных работ обнаружен минометный снаряд. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко.В дальнейшем будут проводится работы по ликвидации боеприпаса. Работы будут проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, уточнил глава администрации. Также он обратился с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
https://crimea.ria.ru/20240521/na-yuge-rossii-nachalis-ucheniya-s-nestrategicheskim-yadernym-oruzhiem-1137470682.html
армянск
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армянск, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, великая отечественная война, василий телиженко, происшествия
Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена

Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в одном из скверов Армянска

15:04 22.05.2024 (обновлено: 15:26 22.05.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В одном из скверов Армянска при проведении строительных работ обнаружен минометный снаряд. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко.
"При проведении строительных работ в сквере "Малыш" обнаружен минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. На данный момент близлежащая территория оцеплена", – написал он в своем Telegram-канале.
В дальнейшем будут проводится работы по ликвидации боеприпаса. Работы будут проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, уточнил глава администрации. Также он обратился с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Вчера, 17:41
На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием
 
АрмянскНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВеликая Отечественная войнаВасилий ТелиженкоПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян
15:52Украинские боевики атаковали территорию Запорожской АЭС
15:3820 новых детских садов в этом году заработают в Крыму
15:22В Севастополе приостановлено движение парома
15:04Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена
14:46Дрон-камикадзе атаковал авто на заправке в Грайвороне
14:45С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новые
14:38ВСУ теряют людей и позиции: уничтожено 1300 боевиков и техника
14:24Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детей
14:06В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону
13:49ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS
13:42Где в Крыму отремонтируют тротуары
13:16Пытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор
13:09Армия России освободила Клещеевку
13:07В Кремле прокомментировали изъятие в Евросоюзе доходов от активов РФ
13:03Как пройдут последние звонки и выпускные вечера в Крыму
12:51Решение ЕС в отношении замороженных активов России вступит в силу 23 мая
12:33Покушение на Фицо и "демократия" Запада - что угрожает Европе
12:31Когда дадут воду в Евпатории - ответ Аксенова
12:30Американские ракеты HARM сбиты над Белгородской областью
Лента новостейМолния