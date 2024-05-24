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В Симферопольском районе открыли памятник жертвам депортации
В Симферопольском районе открыли памятник жертвам депортации - РИА Новости Крым, 24.05.2024
В Симферопольском районе открыли памятник жертвам депортации
В поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма появился памятник жертвам депортации. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе республиканского Госкомнаца. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T21:53
2024-05-24T21:53
2024-05-24T21:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма появился памятник жертвам депортации. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе республиканского Госкомнаца.По словам первого заместителя председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслана Якубова, новый мемориал, как и другие, которые уже установлены в республике ранее, "будет способствовать сохранению памяти о трагических событиях, связанных с депортацией".Траурные мероприятия в память о жертвах депортации народов из Крыма прошли в республике 18 мая.18 мая в Крыму является траурным днем в память жертв депортации 227 тысяч крымских татар, греков, немцев, болгар, армян и итальянцев, насильственно выселенных из Крымской АССР в 1941-1944 годах. Президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость в апреле 2014 года, подписав указ о мерах по реабилитации депортированных и государственной поддержке их возрождения и развития.Читайте также на РИА Новости Крым:Им дали десять минут на сборы и выслали: депортации народов Крыма 80 летЗапад пытается сделать Крым зоной межэтнического конфликта – КонстантиновТрагическая страница истории: депортация народов Крыма
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В Симферопольском районе открыли памятник жертвам депортации
В Симферопольском районе Крыма появился памятник жертвам депортации
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма появился памятник жертвам депортации. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе республиканского Госкомнаца.
"В Гвардейском Симферопольского района состоялось открытие памятника жертвам депортации. Участники мероприятия почтили память жертв тех событий минутой молчания и возложили цветы", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслана Якубова, новый мемориал, как и другие, которые уже установлены в республике ранее, "будет способствовать сохранению памяти о трагических событиях, связанных с депортацией".
Траурные мероприятия в память о жертвах депортации народов из Крыма прошли
в республике 18 мая.
18 мая в Крыму является траурным днем в память жертв депортации 227 тысяч крымских татар, греков, немцев, болгар, армян и итальянцев, насильственно выселенных из Крымской АССР в 1941-1944 годах.
Президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость в апреле 2014 года, подписав указ о мерах по реабилитации депортированных и государственной поддержке их возрождения и развития.
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