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Федерация ММА Крыма вошла в пятерку лучших в России

Федерация ММА Крыма вошла в пятерку лучших в России - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Федерация ММА Крыма вошла в пятерку лучших в России

Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России включил Крымскую федерацию в пятерку лучших в России. Об этом сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T19:59

2024-05-23T19:59

2024-05-23T19:59

ольга торубарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России включил Крымскую федерацию в пятерку лучших в России. Об этом сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, этот неолимпийский вид спорта сегодня набирает обороты и является одним из самых массовых. В Крыму организована системная подготовка спортсменов, тренерских кадров и судейской коллегии.По словам Торубаровой, развитие ММА в Крыму достигло такого уровня, когда этот вид спорта "не просто может, а обязан быть базовым" в республике. Она добавила, что минспорта ведет работу по внесению смешанных боевых единоборств в соответствующий реестр.О высоком уровне развития ММА в республике свидетельствуют результаты прошедшего в мае первенства России в Чебоксарах. По его итогам крымская сборная стала победителем в командном зачете. В активе крымских спортсменов – 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые медали. Сборная заняла: первое командное место среди юношей 12-13 лет, первое командное место среди юношей 14-15 лет и второе командное место среди девушек 14-15 лет.Президент Крымской Федерации ММА Владимир Цой отметил, что на сегодняшний день в регионе действуют около 30 клубов, в которых занимаются более двух тысяч спортсменов. Двери клубов и залов открыты для всех детей в возрасте с 4-х лет и старше.За последние семь лет крымская сборная по ММА дважды побеждала в командном первенстве России. В республике ежегодно проводят не менее четырех-пяти больших турниров. По словам Цоя, 11 спортсменов из Крыма вошли в состав сборной России и выступят на предстоящем чемпионате мира.Смешанные единоборства (MMA) – вид спорта, представляющий собой единоборство с сочетанием множества техник. ММА являются полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер). Представляет собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств: бокса, кикбоксинга, тайского бокса, тхэквондо, дзюдо, вольной и греко-римской борьбы и других.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Керчи построят новый ледовый катокПловцы из Крыма завоевали 25 медалей во ВладивостокеПолицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга торубарова, спорт, крым, россия, новости, новости крыма, минспорта крыма