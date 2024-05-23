https://crimea.ria.ru/20240523/dva-rayona-kryma-ostanutsya-v-pyatnitsu-bez-vody-grafik-otklyucheniy-1137531065.html

Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений

Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений

Временное ограничение водоснабжения в связи с ремонтными работами пройдет в Симферопольском и Красногвардейском районах полуострова. Об этом сообщает "Вода... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T21:16

2024-05-23T21:16

2024-05-23T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Временное ограничение водоснабжения в связи с ремонтными работами пройдет в Симферопольском и Красногвардейском районах полуострова. Об этом сообщает "Вода Крыма".Таже уточняется, что в связи с работами на насосной станции Камыш-Кора 24 мая с. 8.00 до ориентировочно 20.00 будет ограничено водоснабжение массива Камыш-Кора в селе Доброе.В Красногвардейском районе без воды с 11.00 до 19.00 останется село Краснознаменка, а с 9.00 до 17.00 – село Калинино.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьПочти максимум за треть века: что с водой в Крыму на начало 2024 года

https://crimea.ria.ru/20240523/v-evpatorii-vosstanovili-vodosnabzhenie-1137533490.html

симферопольский район

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