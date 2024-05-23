https://crimea.ria.ru/20240523/dva-rayona-kryma-ostanutsya-v-pyatnitsu-bez-vody-grafik-otklyucheniy-1137531065.html
Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений
Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений
Временное ограничение водоснабжения в связи с ремонтными работами пройдет в Симферопольском и Красногвардейском районах полуострова. Об этом сообщает "Вода... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T21:16
2024-05-23T21:16
2024-05-23T21:21
отключение воды в крыму
симферопольский район
красногвардейский район
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
вода крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121616947_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_5e2a644851efdb890d289a1675231799.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Временное ограничение водоснабжения в связи с ремонтными работами пройдет в Симферопольском и Красногвардейском районах полуострова. Об этом сообщает "Вода Крыма".Таже уточняется, что в связи с работами на насосной станции Камыш-Кора 24 мая с. 8.00 до ориентировочно 20.00 будет ограничено водоснабжение массива Камыш-Кора в селе Доброе.В Красногвардейском районе без воды с 11.00 до 19.00 останется село Краснознаменка, а с 9.00 до 17.00 – село Калинино.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьПочти максимум за треть века: что с водой в Крыму на начало 2024 года
https://crimea.ria.ru/20240523/v-evpatorii-vosstanovili-vodosnabzhenie-1137533490.html
симферопольский район
красногвардейский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121616947_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0e91ebaa3e7fa3122525a0ca8ec7df44.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение воды в крыму, симферопольский район, красногвардейский район, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, вода крыма
Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений
Временное ограничение водоснабжения пройдет в пятницу в двух районах Крыма
21:16 23.05.2024 (обновлено: 21:21 23.05.2024)