Рейтинг@Mail.ru
Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240523/dva-rayona-kryma-ostanutsya-v-pyatnitsu-bez-vody-grafik-otklyucheniy-1137531065.html
Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений
Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений
Временное ограничение водоснабжения в связи с ремонтными работами пройдет в Симферопольском и Красногвардейском районах полуострова. Об этом сообщает "Вода... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T21:16
2024-05-23T21:21
отключение воды в крыму
симферопольский район
красногвардейский район
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
вода крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121616947_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_5e2a644851efdb890d289a1675231799.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Временное ограничение водоснабжения в связи с ремонтными работами пройдет в Симферопольском и Красногвардейском районах полуострова. Об этом сообщает "Вода Крыма".Таже уточняется, что в связи с работами на насосной станции Камыш-Кора 24 мая с. 8.00 до ориентировочно 20.00 будет ограничено водоснабжение массива Камыш-Кора в селе Доброе.В Красногвардейском районе без воды с 11.00 до 19.00 останется село Краснознаменка, а с 9.00 до 17.00 – село Калинино.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьПочти максимум за треть века: что с водой в Крыму на начало 2024 года
https://crimea.ria.ru/20240523/v-evpatorii-vosstanovili-vodosnabzhenie-1137533490.html
симферопольский район
красногвардейский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121616947_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0e91ebaa3e7fa3122525a0ca8ec7df44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение воды в крыму, симферопольский район, красногвардейский район, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, вода крыма
Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений

Временное ограничение водоснабжения пройдет в пятницу в двух районах Крыма

21:16 23.05.2024 (обновлено: 21:21 23.05.2024)
 
© РИА Новости КрымВода из крана
Вода из крана - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Временное ограничение водоснабжения в связи с ремонтными работами пройдет в Симферопольском и Красногвардейском районах полуострова. Об этом сообщает "Вода Крыма".
"Ограничения водоснабжения: Симферопольский район с. Доброе с 08.00 до 20.00", - говорится в сообщении.
Таже уточняется, что в связи с работами на насосной станции Камыш-Кора 24 мая с. 8.00 до ориентировочно 20.00 будет ограничено водоснабжение массива Камыш-Кора в селе Доброе.
В Красногвардейском районе без воды с 11.00 до 19.00 останется село Краснознаменка, а с 9.00 до 17.00 – село Калинино.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
Почти максимум за треть века: что с водой в Крыму на начало 2024 года
Вода - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
19:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Евпатории восстановили водоснабжение
 
Отключение воды в КрымуСимферопольский районКрасногвардейский районКрымНовости КрымаЖКХ Крыма и СевастополяВода Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:42Сколько в Крыму миллионеров - ФНС
21:16Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений
20:57Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед
20:31Лисы идут к людям: в Крыму растет число случаев бешенства
20:17В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель
19:59Федерация ММА Крыма вошла в пятерку лучших в России
19:46В Евпатории восстановили водоснабжение
19:33Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина
19:12Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу
19:10"Впереди много сюрпризов": СБУ снова угрожает Крымскому мосту
18:43Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
18:31Пятеро участников массовой драки в Крыму получили административный арест
18:22В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
17:54Вопрос обмена пленными - Москалькова обратилась к омбудсмену Украины
17:48В Крыму предупредили о последствиях ударов по России ракетами США
17:36Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима
17:22Как будут работать пункты пропуска в особой зоне Ростовской области
17:11Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей
16:58Дело генерала Шамарина - Следком озвучил размер взятки
16:45Темна украинская ночь: по всей стране круглосуточные отключения света
Лента новостейМолния