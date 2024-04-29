https://crimea.ria.ru/20240429/gde-v-poslednie-dva-dnya-aprelya-v-sevastopole-vyklyuchat-svet-1136940357.html
Где в последние два дня апреля в Севастополе выключат свет
Где в последние два дня апреля в Севастополе выключат свет - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Где в последние два дня апреля в Севастополе выключат свет
Севастопольэнерго предупредило жителей города о грядущих отключениях света, опубликовав график на понедельник и вторник, 29 и 30 апреля. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T07:51
2024-04-29T07:51
2024-04-29T07:51
севастополь
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111524/53/1115245370_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_6e985f0c4a2e4638c0b14848a5f5deff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Севастопольэнерго предупредило жителей города о грядущих отключениях света, опубликовав график на понедельник и вторник, 29 и 30 апреля.Как говорится в сообщении, электроэнергии не будет, так как работникам предприятия необходимо выполнить неотложные работы по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ.В понедельник, 29 апреля, свет с 9 до 12 часов выключат на Фиолентовском шоссе, дома номер 7-а и 5.В это же время во вторник, 30 апреля, по адресам ул. Маршала Геловани, 7 и ул. Флагманская, 4.Организация приносит извинения за временные неудобства.Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – ШмыгальСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетики
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111524/53/1115245370_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_c5bfc291c8aa147382904f813cf3f7ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, крым, новости крыма
Где в последние два дня апреля в Севастополе выключат свет
В Севастополе отключат свет 29 и 30 апреля - адреса
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Севастопольэнерго предупредило жителей города о грядущих отключениях света, опубликовав график на понедельник и вторник, 29 и 30 апреля.
Как говорится в сообщении, электроэнергии не будет, так как работникам предприятия необходимо выполнить неотложные работы по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ.
В понедельник, 29 апреля, свет с 9 до 12 часов выключат на Фиолентовском шоссе, дома номер 7-а и 5.
В это же время во вторник, 30 апреля, по адресам ул. Маршала Геловани, 7 и ул. Флагманская, 4.
Организация приносит извинения за временные неудобства.
Читайте также на РИА Новости Крым: