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Где в последние два дня апреля в Севастополе выключат свет - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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Где в последние два дня апреля в Севастополе выключат свет
Где в последние два дня апреля в Севастополе выключат свет - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Где в последние два дня апреля в Севастополе выключат свет
Севастопольэнерго предупредило жителей города о грядущих отключениях света, опубликовав график на понедельник и вторник, 29 и 30 апреля. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T07:51
2024-04-29T07:51
севастополь
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Севастопольэнерго предупредило жителей города о грядущих отключениях света, опубликовав график на понедельник и вторник, 29 и 30 апреля.Как говорится в сообщении, электроэнергии не будет, так как работникам предприятия необходимо выполнить неотложные работы по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ.В понедельник, 29 апреля, свет с 9 до 12 часов выключат на Фиолентовском шоссе, дома номер 7-а и 5.В это же время во вторник, 30 апреля, по адресам ул. Маршала Геловани, 7 и ул. Флагманская, 4.Организация приносит извинения за временные неудобства.Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – ШмыгальСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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Где в последние два дня апреля в Севастополе выключат свет

В Севастополе отключат свет 29 и 30 апреля - адреса

07:51 29.04.2024
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛампы накаливания. Архивное фото
Лампы накаливания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Севастопольэнерго предупредило жителей города о грядущих отключениях света, опубликовав график на понедельник и вторник, 29 и 30 апреля.
Как говорится в сообщении, электроэнергии не будет, так как работникам предприятия необходимо выполнить неотложные работы по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ.
В понедельник, 29 апреля, свет с 9 до 12 часов выключат на Фиолентовском шоссе, дома номер 7-а и 5.
В это же время во вторник, 30 апреля, по адресам ул. Маршала Геловани, 7 и ул. Флагманская, 4.
Организация приносит извинения за временные неудобства.
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