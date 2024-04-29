https://crimea.ria.ru/20240429/gde-v-poslednie-dva-dnya-aprelya-v-sevastopole-vyklyuchat-svet-1136940357.html

Где в последние два дня апреля в Севастополе выключат свет

Где в последние два дня апреля в Севастополе выключат свет - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Где в последние два дня апреля в Севастополе выключат свет

Севастопольэнерго предупредило жителей города о грядущих отключениях света, опубликовав график на понедельник и вторник, 29 и 30 апреля. РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T07:51

2024-04-29T07:51

2024-04-29T07:51

севастополь

севастопольэнерго

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Севастопольэнерго предупредило жителей города о грядущих отключениях света, опубликовав график на понедельник и вторник, 29 и 30 апреля.Как говорится в сообщении, электроэнергии не будет, так как работникам предприятия необходимо выполнить неотложные работы по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ.В понедельник, 29 апреля, свет с 9 до 12 часов выключат на Фиолентовском шоссе, дома номер 7-а и 5.В это же время во вторник, 30 апреля, по адресам ул. Маршала Геловани, 7 и ул. Флагманская, 4.Организация приносит извинения за временные неудобства.Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – ШмыгальСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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