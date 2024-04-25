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Выгодный бизнес: как Европа движется к вырождению - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Выгодный бизнес: как Европа движется к вырождению
Выгодный бизнес: как Европа движется к вырождению - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Выгодный бизнес: как Европа движется к вырождению
Операции по смене пола стали прибыльным бизнесом в странах ЕС и приводят к вырождению генофонда Европы. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T10:06
2024-04-25T10:06
вячеслав володин
семья
европа
в мире
мнения
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Операции по смене пола стали прибыльным бизнесом в странах ЕС и приводят к вырождению генофонда Европы. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя решение шведского парламента о разрешении на смену пола несовершеннолетним юридически, не прибегая к операциям.Он напомнил, что ранее бундестаг также принял закон, позволяющий жителям Германии, в том числе детям, менять пол каждый год. Ранее это сделали Франция, Испания, Норвегия, Британия, Дания. В Шотландии с 1 апреля за неправильное использование местоимений в адрес трансгендеров будут сажать в тюрьму на срок до 7 лет. Все это является настоящей катастрофой, подчеркнул Володин, ломает психику и калечит судьбы людей, однако активно пропагандируется на Западе, поскольку операции по смене пола стали прибыльным бизнесом."В прошлом году этот рынок приблизился к 1 млрд долларов. Среднегодовой темп роста прогнозируется на уровне 12% — во много раз выше, чем рост ВВП Евросоюза, США и Британии", - констатировал Володин.В начале марта Минюст России включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения.*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуЧитайте также на РИА Новости Крым:В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано"Радужные" перспективы ВСУ: что там у соседейБрачная статистика: как часто крымчане женятся и разводятся
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РИА Новости Крым
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вячеслав володин, семья, европа, в мире, мнения, общество
Выгодный бизнес: как Европа движется к вырождению

Володин: западная политика трансгендерного перехода ведет Европу к вырождению

10:06 25.04.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Операции по смене пола стали прибыльным бизнесом в странах ЕС и приводят к вырождению генофонда Европы. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя решение шведского парламента о разрешении на смену пола несовершеннолетним юридически, не прибегая к операциям.
"Политика Евросоюза, США и Британии, которые лоббируют ускоренный трансгендерный переход, а также законодательное упрощение процесса смены пола, — путь, ведущий к вырождению их наций", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что ранее бундестаг также принял закон, позволяющий жителям Германии, в том числе детям, менять пол каждый год. Ранее это сделали Франция, Испания, Норвегия, Британия, Дания. В Шотландии с 1 апреля за неправильное использование местоимений в адрес трансгендеров будут сажать в тюрьму на срок до 7 лет. Все это является настоящей катастрофой, подчеркнул Володин, ломает психику и калечит судьбы людей, однако активно пропагандируется на Западе, поскольку операции по смене пола стали прибыльным бизнесом.
"В прошлом году этот рынок приблизился к 1 млрд долларов. Среднегодовой темп роста прогнозируется на уровне 12% — во много раз выше, чем рост ВВП Евросоюза, США и Британии", - констатировал Володин.
В начале марта Минюст России включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения.
*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму
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Вячеслав ВолодинсемьяЕвропаВ миреМненияОбщество
 
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