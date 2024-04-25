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В Крыму выдали разрешения на строительство миллиона "квадратов" жилья

В Крыму выдали разрешения на строительство миллиона "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 24.04.2024

В Крыму выдали разрешения на строительство миллиона "квадратов" жилья

В Крыму за прошлый и текущий годы было выдано разрешений на строительство порядка миллиона "квадратов" жилья. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-25T06:38

2024-04-25T06:38

2024-04-24T23:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. В Крыму за прошлый и текущий годы было выдано разрешений на строительство порядка миллиона "квадратов" жилья. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов.По его словам, ряд крупных объектов, в том числе жилые комплексы в Симферополе, уже запущены. На этапе строительства также инвестиционные проекты на территории Мирновского сельского поселения под Симферополем и жилые комплексы в Евпатории.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Тарасов рассказал, что наиболее интенсивное жилищное строительство в регионе ведется на территории Симферополя, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак и Керчи.По информации пресс-службы министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма, с января по декабрь 2023 года в регионе введено 1219,572 тыс. кв. метров жилья, в том числе более 315 тысяч "квадратов" в многоэтажках, что является рекордным значением по объемам ввода в эксплуатацию жилья с 2014 года.Ранее ряд экспертов в интервью РИА Новости Крым отметили, что продление семейной ипотеки, развитие туризма и повышение объемов инвестиций в инфраструктуру Крыма обеспечат устойчивый спрос на недвижимость в регионе в ближайшие пять лет. Согласно прогнозам, также расширится география спроса с Симферополя и населенных пунктов ЮБК на западное и восточное побережья и предгорные районы полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в КрымуНе нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курортИз студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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