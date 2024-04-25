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В Крыму выдали разрешения на строительство миллиона "квадратов" жилья
В Крыму выдали разрешения на строительство миллиона "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 24.04.2024
В Крыму выдали разрешения на строительство миллиона "квадратов" жилья
В Крыму за прошлый и текущий годы было выдано разрешений на строительство порядка миллиона "квадратов" жилья. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-25T06:38
2024-04-25T06:38
2024-04-24T23:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. В Крыму за прошлый и текущий годы было выдано разрешений на строительство порядка миллиона "квадратов" жилья. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов.По его словам, ряд крупных объектов, в том числе жилые комплексы в Симферополе, уже запущены. На этапе строительства также инвестиционные проекты на территории Мирновского сельского поселения под Симферополем и жилые комплексы в Евпатории.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Тарасов рассказал, что наиболее интенсивное жилищное строительство в регионе ведется на территории Симферополя, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак и Керчи.По информации пресс-службы министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма, с января по декабрь 2023 года в регионе введено 1219,572 тыс. кв. метров жилья, в том числе более 315 тысяч "квадратов" в многоэтажках, что является рекордным значением по объемам ввода в эксплуатацию жилья с 2014 года.Ранее ряд экспертов в интервью РИА Новости Крым отметили, что продление семейной ипотеки, развитие туризма и повышение объемов инвестиций в инфраструктуру Крыма обеспечат устойчивый спрос на недвижимость в регионе в ближайшие пять лет. Согласно прогнозам, также расширится география спроса с Симферополя и населенных пунктов ЮБК на западное и восточное побережья и предгорные районы полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в КрымуНе нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курортИз студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, никита тарасов, жилье, жилье в крыму, инвестиции, симферополь, симферопольский район, евпатория, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
В Крыму выдали разрешения на строительство миллиона "квадратов" жилья
В Крыму за два года разрешили строительство порядка миллиона квадратных метров жилья
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости.
В Крыму за прошлый и текущий годы было выдано разрешений на строительство порядка миллиона "квадратов" жилья. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов.
"За 2023 и 2024 годы в Крыму выдано разрешений на строительство порядка миллиона квадратных метров жилья. Многие застройщики уже приступили к строительству", - сказал он.
По его словам, ряд крупных объектов, в том числе жилые комплексы в Симферополе, уже запущены. На этапе строительства также инвестиционные проекты на территории Мирновского сельского поселения под Симферополем и жилые комплексы в Евпатории.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Тарасов рассказал, что наиболее интенсивное жилищное строительство в регионе ведется на территории Симферополя, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак и Керчи.
По информации пресс-службы министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма, с января по декабрь 2023 года в регионе введено 1219,572 тыс. кв. метров жилья, в том числе более 315 тысяч "квадратов" в многоэтажках, что является рекордным значением по объемам ввода в эксплуатацию жилья с 2014 года.
Ранее ряд экспертов в интервью РИА Новости Крым отметили, что продление семейной ипотеки, развитие туризма и повышение объемов инвестиций
в инфраструктуру Крыма обеспечат устойчивый спрос на недвижимость в регионе в ближайшие пять лет. Согласно прогнозам, также расширится география спроса с Симферополя и населенных пунктов ЮБК на западное и восточное побережья и предгорные районы полуострова.
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